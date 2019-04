Un 23 de abril, Jorge Guillén recibe el Primer Premio Miguel de Cervantes de la Historia

abril 23, 2019 - 2:39 pm

Jorge Guillén Álvarez (Valladolid, 18 de enero de 1893 – Málaga, 6 de febrero de 1984) fue un poeta y crítico literario español, integrante de la Generación del 27.

En 1961 contrajo matrimonio en Bogotá con Irene Mochi-Sismondi,3​ a quien había conocido en Florencia en 1958. Reanuda su labor docente en Harvard y Puerto Rico, pero una caída con rotura de cadera le aparta de la docencia en 1970; en 1976 recibe el primer Premio Cervantes y en 1977 el Premio Internacional Alfonso Reyes. Fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 1983,4​ un año antes de morir en Málaga el 6 de febrero de 1984. Sus restos mortales reposan en el Cementerio Anglicano de San Jorge, Málaga.

Amor dormido

Dormías, los brazos me tendiste y por sorpresa

rodeaste mi insomnio. ¿Apartabas así

la noche desvelada, bajo la luna presa?

tu soñar me envolvía, soñado me sentí.

El mar es un olvido

El mar es un olvido,

una canción, un labio;

el mar es un amante,

fiel respuesta al deseo.

Es como un ruiseñor,

y sus aguas son plumas,

impulsos que levantan

a las frías estrellas.

Sus caricias son sueños,

entreabren la muerte,

son lunas accesibles,

son la vida más alta.

Sobre espaldas oscuras

las olas van gozando.

Hacia el final

Llegamos al final,

A la etapa final de una existencia.

¿Habrá un fin a mi amor, a mis afectos?

Sólo concluirán

Bajo el tajante golpe decisivo.

¿Habrá un fin al saber?

Nunca, nunca. Se está siempre al principio

De una curiosidad inextinguible

Frente a infinita vida.

¿Habrá un fin a la obra?

Por supuesto.

Y si aspira a unidad,

Por la propia exigencia del conjunto.

¿Destino?

No, mejor: la vocación

Más íntima.

Tú, tú, tú, mi incesante

¡Tú, tú, tú, mi incesante

primavera profunda

mi río de verdor

agudo y aventura!

¡Tú, ventana a lo diáfano:

desenlace de aurora,

modelación del día:

mediodía en su rosa,

tranquilidad de lumbre:

siesta del horizonte,

lumbres en lucha y coro:

poniente contra noche,

constelación del campo,

fabulosa, precisa,

trémula hermosamente,

universal y mía!

¡Tú más aún: tú como

tú, sin palabras toda

singular, desnudez

única, tú, sola!

Y los ojos prometen

Y los ojos prometen

mientras la boca aguarda.

Favorables, sonríen.

¡Cómo íntima, callada!

Henos aquí. Tan próximos.

¡Qué oscura es nuestra voz!

La carne expresa más.

Somos nuestra expresión.

De una vez paraíso,

con mi ansiedad completo.

La piel reveladora

se tiende al embeleso.

¡Todo en un sólo ardor

se iguala! Simultáneos

apremios me conducen

por círculos de rapto.

Pero más, más ternura

trae la caricia. Lentas,

las manos se demoran,

vuelven, también contemplan.

Con Wikipedia y el portal https://www.zendalibros.com