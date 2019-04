Trump sigue “muy de cerca” los acontecimientos de Venezuela

abril 30, 2019 - 3:28 pm

El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos “apoya al pueblo de Venezuela” y que está siguiendo muy de cerca los acontecimientos después de que un grupo de militares se levantó contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y su libertad”, afirmó Trump, cuyo gobierno fue el primero que reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de ese país.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019