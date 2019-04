Tienen agua más no electricidad: Así están algunos puntos de distribución

abril 7, 2019 - 2:20 pm

La crisis hídrica y eléctrica sin duda alguna van de la mano, es lo que aseguran los ciudadanos quienes definen como una calamidad la situación actual que atraviesa la entidad en materia de estos servicios públicos

Cuando a los denominados “caminantes sedientos” no se les ve buscando una tubería donde llenar los potes vacíos, se les observa buscado una venta de agua mineral y allí están, unas abiertas, otras cerradas debido a la carencia eléctrica.

Las posibilidades parecen agotarse. Las quejas y lamentos no se hacen esperar, están listos para desbocarse en cualquier expresión que les ayude a desahogar lo que sienten ante la imposibilidad de poder gozar de dos de los servicios públicos más prioritarios.

“Hemos recorrido varios puntos y nada, no hallamos donde, conseguimos aquí y por fin. No podíamos pagar porque no hay punto por lo de la electricidad y transferir es difícil porque no hay señal. A raíz de esto y del problema de la gasolina tenemos que dar muchas vueltas y preguntar por aquí y por allá. El agua de cisterna cuando ponían era para bañarnos, pero ya no porque desde diciembre, al menos por allá por mi casa, no nos llega agua. Cada dos días gastamos 8 mil bolívares comprando botellones tanto para aseo personal como para cocinar”, dijo a Noticia al Día con la mirada cansada Juan Balza mientras levantaba sobre su hombro un botellón que arrastró hasta su carro.

Al mismo calvario se suma Salvatore Colerone, otro ciudadano quien asevera que los gastos semanales en materia de adquisición de agua son elevados, y que lo poco que consiguen debe ser usado en las necesidades básicas “el problema eléctrico nos está llevando a esto. Hay gente que se baña con agua mineral por no poder tener de la normal”, dijo.

Vendedores de agua preocupados

Los vendedores de estos puntos de distribución de agua mineral miran con preocupación la situación, pues la acentuación de ambas crisis los está llevando a tener enormes pérdidas, ya que pese a tener la materia prima para la distribución cuando quitan la electricidad se les imposibilita poder ofrecer el producto debido a que no tienen planta eléctrica para poner a andar los puntos de ventas y la otra modalidad de pago electrónica -a través de pagos móviles o transferencias- quedan nulas por la mala señal.

“No tenemos planta por eso cuando quitan la electricidad pues cerramos, por este sector la colocan hasta las 11 de la mañana, pese que hay lugares cercanos en los que la dejan toda la noche. Aquí antes de esto se atendían no menos 140 personas diarias, ahora solo 20 y hoy en lo que va de mañana solo dos compras porque hubo bajón y el punto no quiso arrancar más”, dijo Javier Guerrero trabajador de una venta de agua mineral.

