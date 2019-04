Suspenden la primera sesión libre del GP de Azerbaiyán al soltarse una tapa de alcantarilla

abril 26, 2019 - 10:36 am

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa en el circuito urbano de Bakú, fue rápidamente suspendida después de que se soltara una tapa de alcantarilla, dañando el Williams del británico George Russell.

La sesión no se reanudará debido a que se repasará el estado de todas las tapas de alcantarilla que presenta el trazado de 6,003 kilómetros. La segunda tanda de entrenamientos está prevista a las 13h00 GMT.

Tras el incidente, Williams informó que ha tenido que cambiar el chasis del monoplaza de Russell, por lo que no podrá volver a pista hasta la tercera sesión libre, el sábado, antes de la clasificación.

El piloto de 21 años ha vivido un inicio del fin de semana complicado. El jueves no participó en la tradicional rueda de prensa debido a que estaba enfermo.

Antes de la suspensión, solo los Ferrari dieron unas vueltas cronometradas, cinco por el monegasco Charles Leclerc y cuatro por el alemán Sebastian Vettel.

CONFIRMED: FP1 will not resume 🔴

The session is over so the track can be checked and oil can be cleared from the surface #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/o2F02khSKY

— Formula 1 (@F1) 26 de abril de 2019