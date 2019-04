Así enfrentan los zulianos los efectos de la crisis de agua y electricidad

abril 5, 2019 - 3:59 pm

En los momentos de crisis es cuando se ven las mayores oportunidades y eso no esta muy lejano en el occidente del país

Desde la intensificación de la crisis de agua que atraviesa el estado Zulia y de la problemática con respecto a la situación eléctrica, la unión entre vecinos se ha hecho más habitual y es que la ligera soledad que acababa en las tardes de las calles de Maracaibo decidió instalarse a toda hora, debido a la falta de los servicios.

Desde el grito “Está llegando el agua” o el “Llego la luz”, la multitud de expresiones van acompañadas de un factor fundamental en el venezolano: la unión. En el caso de la distribución de agua potable, que ha hecho a los ciudadanos sufrir los embates de una sequía urbana, muchos de los vecinos que poseen tuberías bajas, prestan el punto distribuidor para que los “caminantes secos” (como se le ha denominado a los ciudadanos que andan de un lado a otro con envases en las manos a la caza de un flujo de agua) puedan llenar al menos unos pocos litros para los quehaceres del día.

“Venite a llenar en la casa”

Así lo vive Inés Martínez, una habitante al norte de Maracaibo. A su casa no llega una gota de agua que no sea arrastrada desde la de una vecina a dos calles de la suya, pues de sus grifos no emerge ni un chorro por gravedad.

“Cada vez que ponen el agua es la única forma de poder tener un poquito, porque sino es imposible. Gracias a Dios los vecinos dejan, claro primero deben llenar ellos, otros mientras hay electricidad llenan y prestan las bombas para guardar más rápido”, dice Martínez.

Los muchachos del sector no son ajenos a la situación, pues aseveran que ayudar a cargar los potes les favorece en el método de hacer ejercicios debido a que han paralizado sus rutinas en los gimnasios debido a los apagones.

“Pa mantenerse sirve, la idea es no sentarse en la casa a esperar que pongan la luz. No estamos comiendo bien, pero se puede hacer el ejercicio físico un buen rato”, dijo Jhosber Granadillo.

A la hora de esperar los camiones cisternas, otra también es la organización y es que mientras esperan en medio de las islas de las avenidas las filas de pipotes marcan la parada. Algunos cuidan del agua distribuida, mientras otros van poco a poco llevándola a los hogares.

“Dale pone a cargar mientras hay luz”

El racionamiento eléctrico en variación de circuitos también ha fomentado la empatía de los ciudadanos, y es que mientras un bloque posee energía conectan extensiones que sirven de ayuda para aquellos que están a oscuras y es que pegarse de cualquier conector para cargar el celular y alumbrar en las noches es más recurrente.

Así pasa con Zaid Hernández, otro habitante de Maracaibo, quien unió varias extensiones. A partir de una sola se conectan las dos casas ubicadas al fondo de la suya. El puerto es para lo esencial: un teléfono o sostén con bombillo, la idea es no pasar en negro las horas.

“Claro, dale pone a cargar mientras hay luz. Mientras aquí haya luz y podamos ayudar no hay rollo. Porque no nos podemos quedar así a oscuras, hay gente que se altera, le da ansiedad la oscuridad y pues la idea es pasar el rato con lo poco que se pueda y mientras se pueda”, dice Hernández, quien el frente de su casa prestaba otra extensión para cargar teléfonos celulares.

Tal como ocurre con la electricidad y el agua también pasa con los alimentos, pues las comidas populares en las que los vecinos aportan lo que puedan para ayudar a los demás a preparar sopas están en pleno auge.

Luis Fernando Herrera

Fotos:NAD

Noticia al Día