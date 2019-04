Sobreviviente del naufragio cerca de Trinidad fue detenido por presunta trata de personas

abril 28, 2019 - 9:04 pm

La desesperación se ha ido apoderando de habitantes del municipio Valdez al transcurrir tres días del naufragio del bote Jhonailys José, en el que iba un estimado de 38 personas desde Güiria hacia Trinidad y Tobago. La situación ha dado pie a que transcurran versiones de los hechos y se descubran situaciones irregulares.

Desde el viernes 26 de abril uno de los sobrevivientes del naufragio, identificado como Carlos Laffont, fue informado en el Hospital Dr. Andrés Gutiérrez Solís de que se encontraba detenido al estar siendo investigado por supuesta trata de personas.

La información fue confirmada por un funcionario policial del municipio Valdez, quien indicó de manera exclusiva a El Pitazo que “cuatro mujeres que fueron rescatadas lo denunciaron por trata de personas y que a una de ellas la intento ahogar cuando estaban en alta mar”, indicó.

Laffont se encuentra hospitalizado porque estaba deshidratado y fue imposible conocer su versión de los hechos, pero en redes sociales colocó: “Solo ayudé a las mujeres para que no se ahogaran”. Autoridades esperan que el ahora sospechoso se recupere para que rinda declaraciones.

Desaparecidas

La situación ha despertado distintos testimonios, como el de los familiares de las primas Osmarlys José Velásquez González (16) y Unyerlyz del Valle González (15), provenientes de Cumaná, estado Sucre, desaparecidas desde el lunes 22 de abril, cuando les comentaron a unos familiares que iban a visitar a unas amigas a la ciudad de Maturín, estado Monagas.

Margelyz González, madre de Unyerlyz, dijo entre llantos a El Pitazo que no podía entender lo que ocurría. “Mi hija salió con su prima desde el lunes 22 de abril; iban a visitar a unas amigas a Maturín y luego esperé su llamada y nunca la recibí. Es difícil enterarme por redes sociales que mi hija y mi sobrina estaban en ese bote. Mi hermana y yo no tenemos palabras. Ellas no tenían dinero para irse fuera del país”, expresó.

González destacó que provienen del sector Brasil de Cumaná: “Somos muy humildes y mi familia y yo estamos seguros de que alguien las convenció o se las trajeron bajo engaños para utilizarlas y hasta negociarlas. Dios, ayúdanos a encontrarlas sanas y salvas”, exclamó.

Desde Güiria, habitantes confirman que diariamente salen botes del Terminal de Macuro y Playa La Salina que recogen más pasajeros en otras playas; en su mayoría son mujeres que se trasladan hacia Trinidad y Tobago y son utilizadas para la trata de personas.

Se suman más

Protección Civil Valdez, en la carpa de operaciones de rescate ubicada en el Puerto de Güiria, notificó que 38 personas abordaron el bote: Yoselis Rojas, Zulmaris Patínez, Yusmaris Patínez, Melani Patínez, Deique Marín, Luisa Marín, Frank Hernández, Julio Pacheco, Ender Blanco, Carmen Lares, Estefani Flores, Sariana López, Ruz Patínez, Daniamis Medina, Anabel Aguilera, Yenkaris Sifontes, Héctor Torres, Amanda Guilarte, Yonder Quijada, Frangelis Blandín, Anyerlis Benítez, Anderson Cabrera, Luisannys Betancourt, Unyerlys González, Osmarlys Velásquez González, Inés Araujo, Rosmilys y Michel estuvieron entre ellas; de estas dos últimas se desconoce el apellido.

Los rescatados hasta el momento son Julión Carrión, Yubrelin Merchán, Angélica Mata, Katherine Díaz, Yadelyn Jiménez, Yusmaris Lezama, Francisco Martínez, Carlos Laffont, Norkelis Zurita y el cuerpo sin vida de Dieglismar Betancourt. Aunque se informó sobre el rescate de otro cuerpo, este hecho fue desmentido por funcionarios de Protección Civil.

La lista de los pasajeros ha ido en aumento, porque después de que partió el bote de Playa La Salina, buscó más pasajeros por otras playas, entre ellas Río Salado. Además, familiares informaron que el viernes 26 de abril, aproximadamente a las 4:00 pm, cuando arribó al puerto de Güiria el Jefe de Operaciones de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) Oriente, William Serantes, le reclamaron la falta de apoyo aéreo.

El descontento de los familiares se hizo escuchar, ya que desde este sábado 27 de abril se activó el sobrevuelo de un helicóptero y una avioneta; además del patrullaje de cinco peñeros de pescadores que buscan a los desaparecidos. La falta de embarcaciones y de apoyo aéreo de los organismos de seguridad ha retrasado el operativo de rescate.

Germán Figuera, dirigente social de Güiria, manifestó que el Gobierno no ha apoyado con transporte marítimo y aéreo.

“Hoy fue que iniciaron las labores de búsqueda con una avioneta y un helicóptero, después de tres días. Aquí lo que se vive es impotencia. Los pescadores han apoyado con sus embarcaciones y han rescatado sobrevivientes. Aquí se ha impuesto la solidaridad y hermandad de la población de Güiria”, aclaró.

El Pitazo