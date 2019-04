Sambil Maracaibo adquiere nueva planta eléctrica: Usuarios pueden recorrer el mall y asistir a la feria de comida

View this post on Instagram

Parte 1 – Nuestro Gerente General, Juan Carlos Koch explica de manera detallada los motivos por el cual #SambilMaracaibo no ha abierto sus puertas desde hace una semana. Destaco 3 puntos esenciales: . 1- La desconexión total del Centro Sambil al sistema eléctrico Nacional por una falla específica que no ha podido ser solventada por el personal de Corpoelec Zulia. . 2. El daño que sufrió el generador eléctrico del Centro Comercial debido al uso excesivo del mismo, con la finalidad de lograr un porcentaje de Autogeneracion de energía. . 3. El Arduo trabajo que se realiza actualmente con la instalación de dos nuevos generadores para garantizar un aporte de 2000 kva y de esta manera poder abrir lo más pronto posible. . Continúa… . . #SambilMaracaibo #Maracaibo #quieroiralsambil