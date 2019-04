Rubio: Comercio entre Venezuela y Turquía favorece a Maduro

abril 25, 2019 - 4:25 pm

El senador estadounidense Marco Rubio cuestionó la relación comercial entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro con Turquía.

Según él, esta relación solo favorece a «la familia del crimen de Maduro».

«Maduro y Turquía han creado un esquema de comercio que enriquece a a la familia del crimen de Maduro», dijo.

Agregó que «Ahora, investigadores de al menos 3 países están investigando este esquema criminal basado en el oro robado de Venezuela y comercio de alimentos con Erdogan».

#MaduroRegime & #Turkey have created a trading scheme that enriches a #MaduroCrimeFamily crony.

Now investigators from at least 3 countries are looking into this criminal scheme built on gold stolen from #Venezuela & food trade with #Erdogan

https://t.co/pVq2tS7EAJ

— Marco Rubio (@marcorubio) 25 de abril de 2019