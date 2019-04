Ronald Acuña Jr. se voló la barda por la banda contraria en éxito de Bravos

abril 9, 2019 - 9:15 am

El criollo Ronald Acuña Jr. comienza a calentar su bate al despositarla en las gradas el lunes en el triunfo 8-6 de los Bravos de Atlanta frente a los Rockies de Colorado.

El Novato del Año de la Liga Nacional del 2018 ya arriba a tres cuadrangulares en la presente temporada tras sacudir un jonrón por la contraria en el Coors Field en la primera entrada.

El varguense la desapareció a 434 pies de distancia ante los pitcheos de Kyle Freeland, siendo el quinto bambinazo más largo de su corta carrera en Las Mayores.

The Pheñom with the flex.

Ronald Acuña Jr. hits one a mile high and GONE. pic.twitter.com/7UoJ2PEccv

— FOX Sports: Braves (@FOXSportsBraves) 9 de abril de 2019