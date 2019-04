Reportan bloqueo de sitios web en Venezuela este martes

abril 30, 2019 - 5:14 pm

Netblocks, una organización que monitorea el uso del Internet, reportó este martes el bloqueo de sitios web como Youtube, Bing y Google en toda Venezuela.

«Actualización: Youtube, Bing, Google y servicios Android están actualmente restringidos en #Venezuela, mientras que el público sale a la calle a seguir la #OperacionLibertad, reportó la ONG a través de su cuenta en Twitter.

