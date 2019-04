Regresó el trueque como alternativa comercial ante la crisis en Venezuela

abril 15, 2019 - 11:08 am

Beudis Martínez vende pescado en el mercado de Los Cocos de Puerto La Cruz, en donde se ve obligado a recibir otros alimentos como método de pago, debido a que la crisis en Venezuela le dificulta encontrar clientes dispuestos a cancelar con dinero en efectivo.

La alternativa para Beudis y muchos otros pescadores es intercambiar sus productos por otros artículos, comida mayormente, en lugar de dinero. En el caso de Martínez, puede entregar 24 kilos de sardina a cambio de un paquete de leche en polvo.

Prácticas comerciales primitivas como el trueque están de regreso en la juventud actual de Venezuela, debido a la escasez de dinero en efectivo, y la inflación que día a día consume el valor del bolívar. En consecuencia, los venezolanos encontraron el intercambio de alimentos como una manera de garantizar su abastecimiento.

En el mercado Los Cocos de Puerto La Cruz el dinero en efectivo ya quedó en el olvido, en su lugar, se observan lugareños con alimentos e incluso herramientas, quienes hacen la fila para obtener pescado. Beudis Martínez recuerda que antes la gente sí podía comprar con dinero en efectivo, y lamenta que el billete de mayor denominación no alcance ni para comprar un paquete de harina, “al menos he conseguido leche para mi niño. Normalmente, tengo muy difícil conseguir el calcio que necesita”, destacó el pescador.

A pesar de que Martínez trabaja como pescador desde los 10 años, el día de hoy la realidad es que a duras penas puede subsistir con su negocio, por motivos como el alto coste del aceite para el motor de su embarcación, sumado a que casi nadie busca el pescado debido a su necesidad de refrigerarlo, lo cual resulta casi imposible en una Venezuela que afronta una grave crisis eléctrica.

Por este motivo, el día a día de este comerciante es intercambiar mayormente las sardinas, por comida e incluso por medicamentos, producto muy codiciado en estos recintos comerciales. Una multitud de personas acude todos los días al Mercado Los Cocos, en donde pueden pasar hasta 4 horas buscando todos los productos que requieren para abastecerse.

La visión de Hugo Chávez

Contrario al pensamiento del trueque como un retroceso, en el año 2006, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, destacó que esta era una buena modalidad de transacción comercial, “El socialismo que estamos comenzando a construir es distinto, se basa en la solidaridad, por eso es socialismo (…) Debemos impulsar el trueque: he ahí un mercado, un mercado que bien puede ser reactivado a través del trueque y no la moneda”, dijo el ex mandatario en 2006.

Hoy en día, la crisis fue la que llevó a los venezolanos a vivir esta realidad que hace 13 años visualizó la revolución.

