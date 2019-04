Rafael Nadal llega con mucha ilusión a ganar el torneo de Barcelona, camino a Roland Garros

abril 22, 2019 - 1:27 pm

El español Rafael Nadal, N.2 del mundo, afirmó este lunes que se encuentra “con la ilusión de siempre”, después de caer en semifinales del Torneo de Montecarlo, y antes de iniciar su camino hacia su 12º título en el Torneo de Barcelona.

Rafael Nadal debutará contra Leonardo Mayer

“Estoy con la ilusión de siempre de jugar un torneo muy importante, especial para mí”, afirmó Rafael Nadal. “Este es un torneo que no sólo es parte de la historia de este deporte sino también de mi historia personal por todo lo que se ha conseguido aquí. Cómo llego lo veremos con los días”, afirmó Nadal, que se medirá este miércoles en dieciseisavos del Conde de Godó con el argentino Leonardo Mayer.

Nadal, ganador de 17 torneos de Grand Slam, regresó a las pistas en Montecarlo luego de una lesión de rodilla.

“Montecarlo fue un paso adelante en comparación de cómo estaba una semana antes”, declaró el mallorquín en el marco de un acto promocional en el Palau de la Música de Barcelona.

Nadal reconoció que su derrota en semifinales de Montecarlo ante Fognini fue uno de sus “peores partidos en tierra en mucho tiempo”. “Es una realidad, no hay por qué esconderlo, no creo que sea bueno engañarse ni engañar a los demás”, añadió.

“Lo único que puedo poner de mi parte es ilusión, trabajo y actitud adecuada para jugar de la mejor manera posible. Luego las cosas saldrán mejor o peor”, indicó Nadal.

“Ahora el trabajo es encontrarme a mí mismo. Durante estos últimos 18 meses he tenido demasiados parones, demasiados altibajos”, reconoció.

“Si me preguntas por el año en general no está mal, soy número 3 del Race (ATP Carrera a Londres)”, señaló Rafael Nadal. “He estado con más problemas de los que me hubiera gustado, pero a partir de ahí tengo ilusión y trabajo para intentar hacer una buena gira de tierra”, indicó el tenista de 32 años, finalista este año del Abierto de Australia y de Indian Wells.

AFP