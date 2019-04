Presidente de México habla de la carta escrita por Juan Gabriel

abril 23, 2019 - 3:03 pm

Andrés Manuel López Obrador confirmó que recibió la carta en la que se dice que el ‘Divo de Juárez’ quiere reaparecer.

El pasado 9 de abril Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, se presentó en el Palacio Nacional en México para solicitar una audiencia entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y Juan Gabriel, con el fin de planear su supuesto regreso a la vida pública.

Esta semana, Muñoz tambien se presentó en el programa hoy, en donde volvió a hablar del asunto de las cartas, y hasta dió a conocer el contenido de una de las misivas. “Este tema de Juan Gabriel no lo evado, lo trato porque es una persona, que esté vivo o muerto, es excepcional. Un gran artista, es amor eterno”.

El presidente de México agregó que mantuvo con el llamado ‘Divo de Juárez’ “una buena amistad” resaltando que “era un personaje, un gran artista con dimensión social, un liberal, una extraordinaria persona independientemente de cualquier otra cosa”.

Confirmó a su vez que “sí se me acercó una persona que dice saber que Juan Gabriel vive y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más, no puedo decir más. No hay elementos que prueben nada, vamos a dar como hecho que vive por sus canciones, por su talento, una persona buena y patriota. Un defensor del pueblo mexicano, vamos a quedarnos con esa imagen”, concluyó López Obrador.

Maria Celeste Arteaga / Pasante

Noticia al Día