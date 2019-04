Presidente de FVM asegura que el año escolar 2019 «se perdió»

abril 29, 2019 - 1:17 pm

Durante una entrevista con Carlos Croes por Televen, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, afirmó que el año escolar 2019 se «perdió», por la crisis que vive el país.

Según Alzuru, los estudiantes en Venezuela no tuvieron clases por al menos 40 días, por diferentes problemas eléctricos, además de los feriados, entre otros.

Asimismo, expresó su preocupación por el bajo contenido en las actividades escolares. “No se puede sustituir la pedagogía del docente por una guía de trabajo o guía” , agregó.

Con respecto a la asistencia de estudiantes a las aulas, detalló que solo “un 20 o 30% ha atendido al llamado a clases” y en ese sentido denunció que “las condiciones no están dadas para asistir a clases porque no hay luz, no hay agua y a los docentes se les dificulta asistir porque no tienen efectivo para pagar el transporte”, manifestó.

Agencias/ Noticia al Día