Pariente de Angelyn: No sabemos quién se la llevó y ella nunca nos dijo que iba a comprar o vender dólares

abril 19, 2019 - 6:11 pm

“La reconocí por un piercing con forma de flecha que tenía en su oreja”

Luego de la última despedida para Angelyn Isabel Romero Guerra (26) en el cementerio El Edén, a sus deudos solo les queda recordarla como lo que fue, una joven descrita como buena mujer, trabajadora y colaboradora.

Deglis Ramírez, padre de Divian Ramírez, la amiga entrañable de Angelyn contó al equipo de Noticia al Día que ambas habían creado una gran amistad desde pequeñas. “Angy y mi hija comenzaron a unirse desde niñas cuando bailaban en la academia Ave de Paraíso en Niños Cantores, luego de eso se separaron momentáneamente en bachillerato, pero se veían a veces cuando la organización se reunía”, dijo Ramírez, quien estaba acompañado de otras dos mujeres que aún tenían la tristeza marcada en sus rostros.

El hombre escudriñó entre sus memorias y recordó que luego de la graduación de su hija de bachillerato, inició sus estudios de medicina en la ilustre Universidad del Zulia (LUZ). “Cuando Divian comienza a estudiar, ellas vuelven a tener comunicación”, comentó, y asimismo agregó: “Angelyn no se comunicaba bien con sus padres, tenían problemas como cualquier familia, mi hija se ofreció ayudarla y la inscribió en la misma carrera”.

Ambas amigas comenzaron a formarse como profesionales. Durante la carrera Angelyn se quedaba en casa de Divian en El Soler o donde su mamá en la urbanización La Paz. “Llegó un momento que se quedó aquí con nosotros porque teníamos carro y era más fácil trasladarlas a las dos a la universidad”, comentó Ramírez, quien aseguró que él y su familia adoptaron a la joven médico como un miembro más.

“Mi hija y Angy se graduaron juntas e hicieron la misma rural. Yo siempre las llevaba y las iba a buscar al día siguiente”. Tras recibir sus títulos universitarios en el año 2016 las dos amigas comenzaron a buscar trabajo, “a mediados del año pasado lograron una oportunidad en la clínica San Juan”, expresó Ramírez.

Durante el tiempo que ejerció su profesión en el centro clínico Angelyn, quien era la menor de tres hermanos, dormía de vez en cuando en casa de su madre con su hermana, cuñado y abuela. “Ellas optaban por quedarse allí cuando nosotros no teníamos carro. Sus padres ya se habían ido a Chile a donde está su hermano”.

Domingo 14 de abril: Día de la desaparición

El día de la misteriosa desaparición de Angelyn la médico había llegado a la casa de Divian de visitar a su abuela. “A ella la trajo el cuñado, pero antes, alrededor de las ocho de la mañana, ya había llegado el muchacho, a quien era la primera vez que veíamos. Yo no logré detallarlo bien, pero era un muchacho, debe tener entre veinte a veinticinco años, era delgado”.

El doliente comentó que el desconocido llegó a bordo de una camioneta Ford EcoSport y preguntó por su hija. “Yo llamé a Divian, ella bajó, me dijo que era con Angy y yo entré a la casa. No vi en qué momento se fue, ni a qué hora”. Ramírez y sus acompañantes aseguraron desconocer si realmente la joven iría a vender o comprar dólares. “Ella nunca nos dijo nada”.

Desde ese momento el calvario comenzó, las horas transcurrieron y Angelyn no aparecía. “Le pregunté a Divian y ella me decía que Angy tenía el teléfono apagado, lo que nos extrañó porque ella vivía con el celular en la mano. Siempre estaba pendiente cuando la llamaban de la clínica Nazareno para hacerle el quite a otro médico, y la otra razón era que ella cuando teníamos el carro dañado llamaba a unos conocidos para que les hiciera carreras a la clínica”. Ramírez recordó que su hija Divian también desconocía quien era el hombre que había ido a buscar a Angelyn, “nos dijo que no sabía quién era, pensaba también que era uno de los que le hacía carreras”.

Lunes 15 de abril: Doloroso hallazgo

“Ese lunes en la mañana mi vecino iba a ver a su papá en Pomona, ya él sabía lo que estaba ocurriendo porque el día anterior con la preocupación de que Angy no llegaba le comentamos. Cuando sale y pasa cerca de la venta de verduras escucha que habían encontrado un cuerpo quemado y parecía que era de una mujer”, dijo el hombre. El cadáver había sido hallado cerca de La Granzonera al finalizar la calle 200 de la parroquia José Domingo Rus.

Tras enterarse de la noticia, el hombre le avisó a Ramírez. “Fui con él, la vi y me regresé porque estaba irreconocible. Cuando cae el mediodía el vecino regresa y me dice que bajemos de nuevo porque ya estaba el Cicpc, cuando llegué comencé a conversar con los funcionarios y le conté lo de Angy, el detective me preguntó que si reconocía el cadáver y le dije que más o menos, me preguntó que si era por los aretes o la cadena, pero yo nunca me fijaba cómo salía Angy vestida de la casa. Sin embargo, le dije que ella tenía un piercing en la oreja con forma de flecha, pero que al cadáver no se lo veía porque tenía las orejas pequeñas”.

En su relato Ramírez dijo que el detective comenzó a buscar en la oreja del cadáver hasta que consiguió el piercing que él le había descrito. “Le dije que era ella, el funcionario me dijo que necesitaba que el vecino y yo lo acompañáramos, nos llevaron hasta La Cañada para rendir declaraciones. Les dije que ella nunca había recibido amenazas, ni había discutido con nadie. Angy ni siquiera tenía pareja”.

“Ella no salía de la casa y cuando lo hacía era para trabajar e ir a casa de su madre a visitar a su abuela. Angy no tenía ningún tipo de vicio. Era bellísima, no se limitaba en darle los primeros auxilios a cualquier persona que le llegara o la llamaran. Le gustaba cantar, siempre compartíamos hasta que ocurrió esto que nos sorprendió a todos”.

Las investigaciones para esclarecer este caso se mantienen abiertas, un caso que ha estremecido a toda la ciudad maracaibera.

Noticia al Día