Paciente con cardiopatía HTVA e isquémica con FSG requiere ayuda de urgencia para ser operado

abril 28, 2019 - 5:47 pm

Euclides Vincencio Rodríguez Cordero, de 67 años de edad, fue diagnosticado con cardiopatía HTVA e isquémica con FSG conservada/BEAC de 1 vaso/diabetes, motivo por el cual requiere ser operado de urgencia, pero no cuenta con los recursos necesarios para costear la intervención.

Desde este espacio pide ayuda a quienes puedan colaborar a ser realidad la cirugía, que tiene un costo promedio de 4 mil dólares en Venezuela.

En las siguientes, y a través de una carta expone lo siguiente:

Yo Euclides Vincencio Rodríguez Cordero, de 67 años de edad, venezolano titular de la Cédula de Identidad: 3.911.998, padezco de hipertensión y diabetes y fui diagnosticado en el año 2015, como paciente coronario, sometido para la fecha a una intervención quirúrgica de: EAC de 1 Vaso Stent a ADA, realizada en la: Asociación Cardiovascular Centro Occidente (Ascardio) en la ciudad de Barquisimeto, Edo Lara, a cargo de los Dres. Medicos Cardiólogos Eleazar Garcia y Wiliam Torres, para lo cual se anexan los soportes médicos correspondientes.

En la actualidad presento una recaída en mi salud diagnosticado como: Cardiopatía HTVA e isquémica con FSG conservada/BEAC de 1 vaso/diabetes, que amerita según informe medico otra intervención coronaria urgente, cuyo procedimiento puede ser verificado por mis informes y médicos tratantes. Estos informes sugieren que dicha intervención se debe llevar a cabo en el menor tiempo posible, ya que la condición física me desmejora cada día.

Es importante señalar que ya acudí a todas las instituciones medicas del país tanto publicas como privadas y las que cuentan con los recursos necesarios y ofrecen presupuestos más bajos son:

1) Centro médico: Clínicas Atias, ubicado en la avenida Roosevelt, Caracas, Distrito Capital, con un presupuesto de: 6.500$. 2) Asociación Cardiovascular Centro Occidente (Ascardio), valorada la operación en 4.000$.

En la actualidad por razón país, no logro cubrir los gastos y el presupuesto que ambos centros clínicos me solicitan, por lo cual me veo en la necesidad de solicitar ante ud (s) el apoyo monetario que a bien puedan aportar en favor de mi persona, que pueda costear dicha intervención y brindarme la oportunidad de tener una buena condición de salud y bienestar ya que de ello depende mi vida.

De antemano agradecido por el apoyo que puedan brindarme oportunamente en pro de la salud de mi persona.

Contactos

Euclides Rodriguez (Hijo) +58414-3705622

Hilbean Rodriguez +58414-5249188

Roselvi Camargo +58414-5129422

Juan Fonseca +58414-5185725

Telefono Local: +58251-4452963

Correos: [email protected]

Instagram: @euclides_vincencio_rodriguez

