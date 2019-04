Omar Prieto: “Estamos adquiriendo 4 mil plantas eléctricas que serán entregadas a las comunidades”

abril 12, 2019 - 2:00 pm

“El estado Zulia tiene, en este momento, un 51% de energía en todo su territorio”

Este viernes, el gobernador del Zulia Omar Prieto Fernández, informó Desde el centro de distribución Corpoelec-Caujarito, que están adquiriendo 4 mil plantas eléctricas que serán entregadas a las comunidades de cada consejo comunal de la región.

El gobernador mencionó que están adquiriendo 4 mil plantas eléctricas que serán entregadas a cada consejo comunal de la región, “para que la comunidad pueda conectar el teléfono, enfriar agua (…) Nos encargaremos, desde el Estado Mayor, de poder canalizar el combustible para esa planta”, afirmó.

Asimismo detalló que se ha restablecido el 51% de la energía eléctrica en el estado Zulia. Sobre el esquema de energización reveló. “La hemos tratado de colocar (la electricidad) de 6 a 6 horas. Estamos saliendo un equipo de Corpoelec, Cantv y la Universidad de Cabimas para poder llegar a todas las estaciones y subestaciones que no podemos levantar de manera remota y eso nos dificulta un poco. Cuando tratamos de colocar el servicio a un circuito, si no se puede dar desde acá, hay que trasladar al personal para que pueda poner la luz”, enfatizó el mandatario regional.

Insistió en que están enfocados en recuperar todos los esquemas de control remoto para poder cumplir, aunque “no es perfecto el cronograma”.

Prieto informó que para hoy se tiene previsto el encendido de la planta termoeléctrica Ramón Laguna, ubicada en la avenida principal de Los Haticos, para aportar unos 70 megavatios (Mw) a la generación regional. Para lograrlo, repararon unas fugas de agua en el embalse Tulé. “Estamos levantando el caudal a 3.200 litros por segundo, de manera que hoy comenzaremos a llevarle el agua a Ramón Laguna”, explicó. En el mismo espacio pretenden conectar tres plantas generadoras para añadir 60 Mw extra.

“El Presidente (Maduro) dio el visto bueno para una nueva planta, para una nueva termo en el Zulia que va a generar 500 megavatios. Estamos en un proyecto que puede durar aproximadamente 9 meses en su instalación”, dijo. Del mismo modo, destacó que la meta es que, a mediano plazo, el Zulia pueda “cubrir en un 100% la demanda, con el adicional que nos pueda dar el Guri”.

El primer mandatario de la región se pronunció en cuanto a la decisión de expulsar a los diputados del Clez. “Ayer Lisandro Cabello y mi persona fuimos muy claros en entregarle el informe a Pedro Carreño, vicepresidente del partido en el área de la disciplina. Esas decisiones no son tomadas así a la ligera, hay suficientes elementos para que nosotros podamos hablar de traición”, afirmó el gobernador y asimismo agregó: “Yo no podía dejar que se discutiera ningún otro tipo de sanciones sino la expulsión. Suspenderlo no, amonestación tampoco, es expulsión”, sentenció.

“Ayer como referencia histórica del 11 de abril, día de la traición a la revolución se colocaron a estos tres diputados y asumimos la responsabilidad que tampoco pueden ocupar sus espacios en el Consejo Legislativo porque fue la tarjeta del partido la que aprobó esa disputación. Quedan expulsados del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV). Pueden ir a militar con acción democrática, Copei, con quienes se están reuniendo”, expreso Prieto.

Por otro lado, aseguró que “por eso la detención del exalcalde de Cabimas que se puso al frente de la guarimba, triste papelón, al igual que el Alcalde de Santa Rita, que tiene una orden del Ministerio Público porque iban a secuestrar una gandola y él organizando la guarimba de PDVSA”, dijo.

Noticia al Día