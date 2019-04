Nora Bracho: “Me cargaron y me lanzaron en la tanqueta como si fuese un saco de papas”

abril 6, 2019 - 4:23 pm

La diputada a la Asamblea Nacional, Nora Bracho, fue detenida este sábado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando se encontraba en una manifestación en el estado Zulia.

“Me apresaron, me negué a montarme en la tanqueta y me arrastraron entre varios por las manos y pies y me lanzaron como si fuera un saco de papas”, detalló.

Detalló que también resultaron detenidos otros tres jóvenes y reveló que el funcionario que manejaba la tanqueta de apellido Albarrán arremetió contra ellos de manera muy violenta.

“A mi me dijo cualquier cantidad de improperios y amenazas (…) estamos luchando por Venezuela” era lo único que le decíamos”, manifestó.

Indicó que los funcionarios que la apresaron momentáneamente no le dieron información sobre el motivo de su detención, ni la procedencia de las órdenes que seguían.

Sin embargo, aseguró que dichos funcionarios no pertenecían al estado Zulia.

“Fueron momentos muy terribles los que viví dentro de esa tanqueta, ese funcionario que mencioné golpeó varias veces a otros funcionarios. Él mismo amedrentaba a los efectivos quienes disparaban bombas a la gente y de manera muy agresiva le daba órdenes para que atacaran a los manifestantes”, reveló la parlamentaria.

