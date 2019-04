NO HAY VIDA: Comercios del casco central de Maracaibo con las Santa Marías abajo (+FOTOS)

abril 27, 2019 - 11:39 am

Tras un recorrido de Noticia al Día por las calles del casco central, se evidencia muchos comercios desolados y la mayoría con las santamarías abajo.

Dada la fuerte crisis, comerciantes aseguran que es la peor temporada del año donde se hace muy notable la complejidad y estocada negativa que dejó los saqueos y la crisis eléctrica en el Zulia.

«No hay vida, esto parece el desierto de Sahara, lo que falta es que caiga un meteorito en Maracaibo. No he podido vender nada, voy a cerrar mi negocio porque no llega nadie a comprar. La luz no deja progresar a nadie, lo que falta es que nos Coman los gusanos», declaró un comerciante del centro mientras cerraba su local.

Desde los puestos de comida hasta los locales de ropa permanecen cerrados. Los Comerciantes que deciden vender algo esperan a la buena de Dios para lograr una venta para llevar comida y sustento a sus hogares.

«Vengo a trabajar porque no tengo nada en la nevera y espero vender algo para poder llevar alguito a la casa», expresó Carlos Días, comerciante del Paseo Colón.

