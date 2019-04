Murió la esposa de Demián Bichir, Stefanie Sherk, a los 37 años

abril 24, 2019 - 12:40 pm

El actor mexicano Demián Bichir, de 55 años, confirmó que su esposa, Stefanie Sherk, de 37 años, falleció el sábado pasado.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de filmes como Rojo amanecer y Sexo, pudor y lágrimas, entre otras, indicó que, en nombre de la familia Sherk y Bichir Nájera, hacía saber que su esposa murió en paz, aunque no especificó las causas de su muerte.

La alta, rubia y guapa actriz y modelo, originaria de Niagara-On-The-Lake, Ontario, Canadá, comenzó su romance con el mexicano en 2011. Aunque no es difícil adivinar cómo logró conquistar al hombre talentoso de la dinastía Bichir, tres cualidades la ayudaron a robarse el corazón del actor. Stefanie Sherk, modelo y actriz canadiense, se graduó de la University of Western Ontario con honores. En Nueva York estudió en el The Neighborhood Playhouse School of the Theatre.

Como actriz de Hollywood tuvo varias participaciones en películas, pero la más importante fue en el filme Valentine’s Day, de Gary Marshall. En 2001 produjo, actuó y dirigió la película Big Date, y cuatro años después apareció en The Wish.

Pese que al principio de su relación, ni Demián ni Stefanie tenían planes de boda, hace tres años contrajeron nupcias.

En diferentes ocasiones, la pareja aseguró que el tiempo juntos era lo mejor de su vida.

Infobae