Mujer de los Emiratos Árabes estuvo en coma 27 años a por pretender salvar la vida de su hijo

Por todos es sabido que el amor de madre no conoce de límites pero esto se hace presente muchas veces en la realidad, tal fue el caso de una mujer en los Emiratos Árabes, ella despertó después de haber pasado 27 años en coma por haber salvado a su hijo.

Munira Abdulla sufrió un trágico accidente de tránsito en 1991, tenía 32 años de edad y ocurrió en la localidad de Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos. La dama le pidió a su cuñado que la llevara al preescolar a recoger a su hijo Omar Webair, de cuatro años de edad.

Cuando ella y su hijo regresaban a su casa un autobús impacto contra el vehículo en el que viajaba la familia, en ese instante Abdulla abrazó a su hijo para protegerlo del peligro que ese accidente representaba para el pequeño. Eso demuestra lo grande que puede ser el amor de una madre cuando se trata de salvar la vida de su hijo.

El niño resultó ileso pero, su madre no tuvo la misma suerte ella se golpeó y después de eso quedo vegetal. Tras casi 30 años, Webair contó al diario escocés The National la historia de su madre. Omar ya de adulto afirma que su madre no recibió atención médica de inmediato porque en el momento de la tragedia no tenían un teléfono a su alcance.

Luego de horas ella fue atendida y trasladada a Londres donde la diagnosticaron vegetal. Luego de ser estabilizada la devolvieron a su país, hasta que en 2017, el príncipe de ese país, Sheikh Mohamed bin Zayed, conoció su caso y quiso ayudarla. El Príncipe pagó el traslado de Abdulla a un centro médico alemán en donde le trabajaron su musculatura y gracias a eso ella actualmente aunque sigue en tratamiento puede reunirse en familia y reconoce a todos.

