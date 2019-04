Muerte extraña: Falleció niño de tres años tras comerse un cambur

abril 7, 2019 - 11:01 am

En horas de la noche del pasado sábado Ángel Enrique Atencio Rincón, de tan sólo tres años cenó una arepa con mantequilla que su padre Atilio Ángel Atencio Machado le había preparado. A las 10 de la noche, su abuela le dio un cambur antes de dormir, pero horas después presentó un fuerte dolor de estómago que alarmó a la familia en el sector El Bombillo de La Concepción.

“El niño decía ‘papi me duele la barriga, me duele, llama a mami, me duele’. Nadie entendía qué le pasaba”, comentó entristecida una de las dolientes a las afueras de la morgue forense de LUZ.

Al infante lo llevaron hasta la casa de una prima, pero la joven no se encontraba. “Lo llevamos para ver qué medicamento podía darle”, dijo el familiar.

Angustiados lo trasladaron hasta un centro hospitalario de La Concepción, pero el pequeño Ángel ingresó sin signos vitales. “El bebé ya no respondía, la quijada la tenía dura, no le podíamos abrir la boca”.

Ángel estaba bajo el cuidado de su padre y su abuela, su madre Liesbeth del Carmen Rincón Urdaneta salió de viaje a Los Puertos de Altagracia. “Se fue desde el viernes a comprar verduras, debe llegar hoy. Nosotros no le hemos dicho nada”.

El niño era el menor de tres hermanos. “Era muy despierto, no sabemos si realmente fue el cambur lo que lo mató o se llevó otra cosa a la boca y no nos dimos cuenta”, comentó su deudo.

El cuerpecito de Ángel fue ingresado a la medicatura forense para la necropsia correspondiente.

Noticia al Día