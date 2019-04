May Niño: “Un caballero respeta las formas de pensar, amar, creer y sentir”

abril 12, 2019 - 6:16 pm

May Niño, joven profesional que ha sido el responsable del estilo en pasarela de una larga lista de Misses, Misters y modelos; nos cuenta de sus inicios, de cómo siendo un Contador Público, llegó a ser un reconocido profesor de Pasarela, y el encargado de que los 14 candidatos al Mr. Venezuela 2019, demuestren no sólo con su caminar, sino también con sus expresiones; seguridad y ganas de llevarse la bufanda y ser el sucesor de Christian Nunes, este sábado 13 de abril a las 7:00 de la noche por Venevisión.

May se inició como profesor de pasarela en el año 2003 en el Casting Centroccidental para el Miss Venezuela. Luego siguió desarrollando su carrera no sólo en diversos castings para el magno evento de la belleza, sino también para varios certámenes de belleza nacionales. También ha sido el coach de pasarela y dominio de escenario de una larga lista de Misses y Misters Venezolanos, que participaron en concursos nacionales e internacionales, cómo María Gabriela Isler (Miss Guárico 2012), quien logró coronarse Miss Venezuela 2012 y Miss Universo 2013. De igual forma, su talento traspasó las fronteras, y lo llevó a trabajar en otros países.

Siendo Contador Público… ¿Qué te llevó a iniciar una carrera profesional como Profesor de Pasarela?

Crecí como muchos jóvenes en Venezuela, disfrutando a plenitud cada edición del Miss Venezuela y todas sus incidencias. Durante mi etapa de estudiante bailé a nivel profesional por muchos años; pero al graduarme de Bachiller, tuve que escoger entre hacer carrera como bailarín o estudiar una carrera universitaria. Era menor de edad y para ese entonces, me encantaban carreras como Comunicación Social, pero no la impartían en ninguna universidad del Táchira. Estudié Contaduría Pública por consejo de mi madre, porque muchos de mis amigos del colegio se inscribieron en la carrera y porque la Universidad Católica del Táchira me quedaba a cuatro cuadras de mi casa (risas). Al graduarme trabajé en una firma de auditores muy reconocida acá en el país y en Curazao; pero esa experiencia laboral no era lo que buscaba para toda mi vida. Decidí tomarme un año sabático y me fui a vivir a Colombia. Allá trabajé en una agencia de modelos dando clases de expresión corporal, y allí conocí a una profesora de pasarela encantadora. Empecé a observar, a detallar, a imitar; y luego en casa practicaba de nuevo viendo mi colección de videos del Miss Venezuela y del Miss Universo. Poco a poco fui desarrollando un estilo propio, y por cuestiones del destino regreso a Venezuela, pero a Barquisimeto. Allí conocí a los organizadores del Casting Centroccidental para el Miss Venezuela, y mi historia como Profesor de Pasarela comenzó a escribirse. Actualmente no ejerzo como Contador Público, pero si administro mi propio negocio. Tengo una fábrica de ropa para niños junto a mi Socio, y gracias a Dios nos va muy bien.

El pasado año el Comité Directivo de la Organización Miss Venezuela, lo designó Profesor de Pasarela de esa edición del certamen; y ahora fue convocado por la Gerencia de Producción de Venevisión para ser el Profesor de Pasarela del Mister Venezuela 2019.

¿Cómo te sientes siendo el Profesor de Pasarela y Protocolo del Mr. Venezuela 2019?

¡Me siento honrado y complacido! Durante muchos años anhelé llegar a trabajar para el Miss Venezuela y para el Mister Venezuela. Siempre he pensado que es el tope máximo al que puedes aspirar en el país como Profesor de Pasarela. El año pasado cuando recibí el llamado de la Organización Miss Venezuela, sentí que había llegado mi momento, que debía entregarle el alma a esta labor, y así lo hice en esa oportunidad, y así también lo estoy haciendo ahora. Cuando el Sr. Ricardo Di Salvatore me convocó a formar parque de su equipo de trabajo, me sentí feliz y más comprometido aún, porque es la primera vez que el certamen es organizado en su totalidad por Venevisión, y porque formar parte de este proyecto es un gran reto… Estoy trabajando con la pasión y el profesionalismo que siempre me ha caracterizado.

¿Qué es lo más importante que debe hacer y reflejar un Mister a la hora de desfilar en una pasarela?

Un Mister debe caminar con seguridad, confianza en sí mismo; debe proyectar su personalidad, e irradiar esa energía que lo va a diferenciar de un modelo de pasarela. El modelo en la pasarela vende un producto o marca; un Mister debe aprovechar el tiempo en el escenario demostrando con su caminar y la proyección de su personalidad a través de su mirada, de su sonrisa y de su lenguaje corporal en general, que es un ganador y que está preparado para triunfar.

¿Qué ha sido lo más sencillo y lo más complicado de enseñar a los candidatos?

Lo más sencillo de enseñarles fueron las poses que deben asumir en pasarela en los diferentes momentos de sus desfiles, y en general todos aprendieron rápido. Lo que se hizo más complicado fue enseñarlos a reconocer las diferentes expresiones de sus rostros para sacarles el mejor provecho en cámara. Algunos no tienen experiencia previa en concursos de belleza ni en modelaje, y costó un poco enseñarlos a sonreír para las cámaras y sentirse cómodos haciéndolo; y también el poder encontrar el punto exacto en la que su sonrisa se hace cálida, amigable y en algunos casos seductora; luciendo natural.

¿Podrías contar alguna anécdota que haya ocurrido durante las clases con los aspirantes?

¡Hay algo que jamás voy a olvidar de esta edición de Mr. Venezuela 2019! Trabajar con uno de los participantes que siempre opina en mis clases, propone poses, trata de corregir y cambiar mis pautas en todo momento, al punto que a manera de broma lo llamo “Asistente de Producción” (risas). Sé que no lo hace porque no confíe en mi trabajo, sino porque él es así… opina por todo y a todo el propone su visión (risas).

¿Qué próxima meta profesional tienes por cumplir?

¡Tengo muchas metas por cumplir acá en el país! Quiero seguir consolidando mi empresa de confección. Anhelo poder seguir formando talentos en las filas de Miss y Mister Venezuela, que triunfen no sólo en sus concursos internacionales, sino también en sus carreras profesionales.

Finalmente… Si tuvieras que darles 3 consejos de protocolo básicos a los hombres… ¿Cuáles serían?

1. No hablar con groserías o malas palabras. Un caballero debe tener riqueza de vocabulario, de léxico. A pesar de que es común “entre hombres”, hablar utilizando cuantas groserías conocemos, hay que evitar ese mal hábito ya que, sin querer, las groserías o malas palabras pueden aflorar cuando estemos conversando con una dama o en alguna reunión importante. Un hombre elegante no necesita hablar con groserías para reafirmar sus ideas ni su masculinidad.

2. Adiós al feo y fuerte. Por muchos años hemos tenido la concepción de que el hombre es el feo, el tosco, el ordinario, el que no está pendiente del aseo de sus manos, de su ropa e incluso hasta el mal arreglado cuando lo comparamos con la mujer. Un caballero está pendiente de tener un arreglo personal impecable. Es correcto velar por el aseo de las manos, por el cuidado personal en general. Debe llevar siempre un buen corte de cabello, ropa que sea favorecedora a su tipo de cuerpo y zapatos limpios. Debe estar atento a su dentadura, al estado de su sonrisa. También debe cuidar su piel y oler bien. En el mundo empresarial actualmente no sólo cuenta el ser muy bien preparado de manera intelectual, sino que también es muy importante el verse y sentirse bien con nuestra imagen.

3. Pluralidad. ¡Adiós a esos machos alfa! Adiós a esos hombres que hacen comentarios homofóbicos o de carácter misógino, porque “yo soy el hombre”. Un caballero es extremadamente plural y respetuoso ante las diferentes formas de pensar, de amar, de creer y de sentir… Es sensible, intuitivo, gentil y amoroso.

May Niño es un talento venezolano que sigue creyendo y apostando a su país, que trabaja sin cesar para seguir formando mujeres y hombres exitosos, que llevan con orgullo el nombre de Venezuela por todo el Mundo.

