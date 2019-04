Marlene Favela confirma que está en la dulce espera

abril 25, 2019 - 3:14 pm

La actriz mexicana Marlene Favela viajó a México para trabajar en sus proyectos, pero todo se vino abajo cuando se realizó una prueba de embarazo y salió positiva.

Asimismo, la noticia que recibió la actriz mexicana le tomó por sorpresa pero la recibió con mucha alegría. “Ni siquiera lo tenía en mente. Es como un regalo de Dios, no lo esperaba, es más, no me lo creía. Mi esposo es el más feliz del mundo”, expresó.

Ya se había conocido que Favela hace un tiempo atrás dejó los anticonceptivos para comenzar a hacer la tarea y cumplirle el deseo a su esposo de ser padres, luego de celebrar su primer aniversario.

La actriz apenas cumplió los tres meses de embarazo y comienza a vivir los síntomas, por lo que comienza, como toda mamá primeriza, a presumir todo el proceso de gestación en sus redes sociales.

“Ya empecé a tener un poquito de asco. Ya siento mi estómago un poquito abultado”, comentó mientras asegura que ya se cuerpo comienza a cambiar.

Igualmente, la protagonista de telenovelas siguió comentando que está muy aprehensiva con el embarazo y que quiere darle lo mejor que pueda a su primogénito.

“No sé si soy o no soy mamá, porque todavía no lo tengo físicamente, pero me siento mamá porque ya estoy como preocupada porque el bebé coma sano, frutas y verduras, nada crudo”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Always together love of my life ❤️ Una publicación compartida por Marlene Favela (@marlenefavela) el 11 de Abr de 2019 a las 3:00 PDT

