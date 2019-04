Marco Rubio aseguró que secuestrar a Guaidó sería dar un golpe de Estado

abril 3, 2019 - 9:27 am

Marco Rubio, senador de Estados Unidos por el Estado de Florida, manifestó este martes que “cualquier esfuerzo para secuestrar a Guaidó debe ser considerado un golpe de Estado por cada nación que lo ha reconocido como el legítimo presidente interino de Venezuela”.

A través de su cuenta en la red social Twitter mencionó que “cualquier funcionario militar o de seguridad que siga órdenes de violar la inmunidad legislativa de Guaidó está violando la Constitución que juró mantener“.

El Tribunal Supremo de Justicia solicitó este lunes a la asamblea nacional constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Ante esto la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó por unanimidad “autorizar la continuación del enjuiciamiento penal del diputado” Guaidó por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció Diosdado Cabello, presidente del órgano.

Any effort to abduct @jguaido should be considered a coup d’ etat by every nation that has recognized him as the legitimate Interim President of #Venezuela. And anyone who cooperates with this should be treated as as a coup plotter & dealt with accordingly.

— Marco Rubio (@marcorubio) April 2, 2019