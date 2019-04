Consecuencias de la crisis eléctrica en el estado Zulia

abril 4, 2019 - 11:33 am

Los bajones, apagones y cortes eléctricos con los que transcurre la vida de los zulianos les están generando afectaciones ligadas a la falta de sueño como ansiedad, malestar, obesidad y debilidad del sistema inmunológico

A pesar que la típica frase que expresan los zulianos cuando se raciona la electricidad no es permitida en medios de comunicación, si lo son la frustración, rabia e impotencia que aseguraron sentir los ciudadanos cuando todo queda a oscuras

La crisis eléctrica no es nueva, tiene su génesis desde hace nueve años, pero fue el pasado 23 de diciembre del año 2017 cuando un apagón general fue la punta de lanza a unos venideros meses en oscuridad en Zulia, pues los ciudadanos aseveraron que desde ese entonces los bajones y cortes eléctricos forman parte de su día a día.

A pesar que no se ha dado a conocer un esquema de racionamiento -como ocurrió en el 2016- los estrictos y exactos cortes de horarios, en su mayoría de noche, está afectando el sueño de los ciudadanos quienes aseguran que duermen con un pie en la cama y otro en el piso, pues cuando menos lo esperan un bajón puede decir presente y afectar la vida útil de los artefactos, por lo que dormir sin las condiciones pertinentes se está volviendo cada noche más recurrente.

“Bajones como cinco, suspensión del servicio como cuatro a seis horas al día, así vivimos… Se me va el apellido, a veces digo groserías en mi casa, pero no es tanto por uno, porque uno aguanta, pero las criaturas que uno tiene los niños pasan toda la noche llorando porque no pueden dormir. A veces uno llega tarde al trabajo porque no durmió y no podemos seguir así porque estamos deteriorando nuestra salud”, dijo a Noticia al Día.

Los expertos y efectos de los apagones

Según los expertos en psicología los diversos apagones que afectan a los zulianos han generado la altivez de emociones en los ciudadanos. La rabia, frustración y el enojo son solo algunos de los efectos producto de la interrupción y falta de descanso, que los lleva a comer a deshoras y les imposibilita a cumplir con las habituales actividades.

“Se están presentando muchos problemas laborales. Debido a que los trabajadores no recuperan el sueño como es debido o ven afectada las etapas del sueño mientras descansan en sus hogares en la noche y al presentarse al otro día en sus trabajos su rendimiento es mucho menor. El umbral de tolerancia ante la adversidad se reduce cada vez más, y esto genera una serie de malestares en el individuo que es importante abordar desde el punto de vista social, clínico y psicológico que también afecta a las personas que sufren de ansiedad pueden tener ataques de pánico que no dependen directamente del individuo sino que forman parte de una circunstancia y coyuntura nacional”, dijo José Caldera, psicólogo zuliano.

Dormir poco tiene graves consecuencias sobre la salud, altera las funciones del organismo, y reduce la esperanza de vida, la consolidación de memoria o el estado físico de las personas.

“Dormir mal influye en la concentración, en la atención, así como en el estado de ánimo de una persona. Con el tiempo pueden desarrollar ansiedad y depresión. Del mismo modo, repercute también en el rendimiento escolar, laboral y social. Y, dependiendo del trastorno que se tenga, puede acarrear consecuencias importantes” señala Juan Pareja, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid.

Consecuencias de dormir menos

Según el especialista español la falta de sueño afecta al cerebro generando un bajo rendimiento. Esa persona no estará fresca durante el día, no pensará con agilidad, le faltará concentración y no prestará atención.

Los trastornos del sueño son un factor de riesgo importante que provocan todo tipo de dolencias, que van desde la obesidad hasta enfermedades cardiovasculares.

Al dormir poco las defensas bajan y genera debilidad, por lo que las personas son más propensas a recibir algún virus o bacteria porque el sistema inmunológico no tiene fuerzas para hacerles frente.

De la misma manera, hay estudios que demuestran que dormir poco influye en el metabolismo de las personas, ya que al tener menos horas de sueño se las pasan comiendo.

