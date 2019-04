Lewis Hamilton: “Conseguir un doblete en el Gran Premio número 1.000 es algo muy especial”

abril 14, 2019 - 11:34 am

Tres de tres para Mercedes en el inicio de la temporada 2019. El equipo de Brackley, con Lewis Hamilton a la cabeza, llevó a cabo una carrera perfecta en China que le permitió alcanzar el tercer doblete del año y, por ende, continuar con el mejor arranque de su historia en la categoría.

Sensacional fue la salida de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton repitió en los más alto del podio tras realizar una salida sensacional en la que sobrepasó a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, que finalmente cruzó la línea de meta en segunda posición. Asimismo, el W10 ofreció un ritmo muy superior a Ferrari y Red Bull, que en ningún momento hicieron peligrar las dos primeras posiciones.

Los pilotos no esconden su entusiasmo por este magistral comienzo de campaña, admitiendo que no se esperaban contar con tanta ventaja después de solo tres carreras, sobre todo tras comprobar el gran rendimiento de Ferrari en los test de pretemporada, donde todo apuntaba a que serían los grandes favoritos en estas primeras citas.

Ha sido tanta la superioridad de Mercedes que incluso en el segundo pit stop han optado por parar a ambos coches a la vez para evitar cualquier complicación respecto a los monoplazas perseguidores.

El jefe del equipo alemán, Toto Wolff, celebra el inmejorable resultado de sus pilotos, el cual es aún más especial teniendo en cuenta que este era el Gran Premio número 1.000 de la categoría, por lo que pasará a los anales de la historia de este deporte. Asimismo, el ingeniero jefe de Mercedes, Andrew Shovlin, destaca la buena estrategia de la escudería, así como el gran ritmo del monoplaza en el trazado asiático.

Lewis Hamilton (1º – 25 puntos)

“No ha sido el fin de semana más fácil para nosotros, pero por suerte hemos conseguido un gran resultado para el equipo. Cuando llegamos aquí no sabíamos dónde íbamos a estar en comparación con Ferrari. Valtteri ha sido rápido todo el fin de semana y ha hecho un gran trabajo hoy. Conseguir un doblete con él en el Gran Premio número 1.000 es algo muy especial. En la salida he marcado la diferencia, mientras que el resto es historia. La estrategia ha estado muy bien en las primeras tres carreras, de modo que hay que seguir así. Aún se puede ver lo cerca que estamos todos. No sé qué ocurrirá en los próximos Grandes Premios, pero estoy emocionado. Los aficionados han sido increíbles y les agradezco su apoyo. Me han dado la bienvenida en todo momento: en el hotel, en el aeropuerto y en el circuito”.

Valtteri Bottas (2º – 18 puntos)

“Como equipo, ha sido un inicio perfecto de temporada; no podíamos imaginar hacer tres dobletes consecutivos. Hemos sabido aprovechar al máximo todas nuestras opciones, y eso es algo genial. Les agradezco el gran trabajo que han hecho. A nivel personal, hoy ha sido algo decepcionante, ya que partía desde la Pole y he perdido la carrera en la salida. He patinado un poco al pisar la línea blanca que te marca la posición de parrilla. Ese detalle ha decidido el resto del Gran Premio. Ha sido positivo ver que hemos tenido más ritmo en Shanghái que en Baréin. Creo que estamos en una buena posición, pero hay que seguir con la lucha”.

Toto Wolff, jefe de Mercedes

“Ganar la carrera número 1.000 de una forma tan controlada es algo genial. Esta una victoria muy especial para nosotros, y creo que todo el equipo está especialmente contento. Basándonos en nuestras simulaciones de carrera, no esperábamos que fuera tan fácil, pues nuestra ventaja con los Ferrari ha sido una sorpresa. Siguen siendo muy rápidos en las rectas, aunque creo que nuestro coche genera algo más de carga aerodinámica que el suyo. Hemos arriesgado al mandar a los dos coches al box a la vez, pero pensábamos que podíamos perder alguna posición si hacían la parada en vueltas diferentes. Afortunadamente, todo ha salido a la perfección. Creo que en Bakú vamos a estar en la lucha, aunque sea un trazado muy distinto a este”.

Andrew Shovlin, ingeniero jefe de Mercedes:

“Obviamente, el de hoy es un gran resultado para el equipo. Después de tener algo de suerte en Baréin para hacer el doblete, queríamos ganar siendo los más rápidos. Lo cierto es que los dos pilotos hicieron un gran trabajo. Valtteri tuvo algo de mala suerte al perder la primera posición en la salida después de un fin de semana muy bueno, mientras que Lewis Hamilton lideró la carrera desde el inicio y manejó el coche y los neumáticos perfectamente. Sabíamos que teníamos que abrir margen con el resto de coches para no tener problemas con la estrategia. Fue genial ver lo bien que funcionó el W10 en este trazado”.

Fórmula Uno / Noticia al Día