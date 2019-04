Las plantas eléctricas de la discordia: solución que causa conflictos

abril 9, 2019 - 12:33 pm

Desde los recientes apagones que han dejado sin electricidad al Zulia, los maracaiberos se han reinventado tomando como opción la compra de plantas eléctricas, siendo ésta una razón para romper relaciones de amistad de vecinos y familiares al punto de causar colapso y una verdadera discordia electromagnética para ser recordada como #TBT de Instagram.

“Licúame ahí el alimento del bebé”

Luego de reunir el dineral, los más afortunados hacen lo imposible por buscar el combustible para mantener encendida la planta eléctrica. Muchos son buenos samaritanos y ofrecen a los vecinos más cercanos cargar la batería de sus celulares o algún favor menor como licuar alimentos para algún infante. Lo crucial del asunto es que los diversos vecinos pretendan abusar ocupando innumerables veces a los dichosos para saciar la necesidad de energía eléctrica sin pensar en las molestias que puedan causar.

La paciencia es un valor que pocos tienen

“’Mija estoy cansada de que vengas a molestar con tu ‘pedidera de favores, no me dejas ni descansar. Bendita la hora que vine a ofrecer la planta”. Las quejas no se hacen esperar y es que muchas personas que tienen el preciado acceso a una lucecita, están rodeados de envidia por tener las maneras de saciar las carencias energéticas que otros no pueden satisfacer porque no les da el bolsillo debido a la fuerte crisis económica.

Nunca falta la vecina estrella que cambia la historia y da un punto de giro inesperado a la vecindad, agregando a la lista de deseos un abuso como “Enchufarse sin permiso a la planta eléctrica”, siendo un motivo hasta de agresiones físicas y verbales, causando una típica pelea de película de acción que termina con un desenlace viralizado por los observadores internacionales de la cuadra.

“Se fue la malaya luz otra vez”

La trivialidad de la crisis eléctrica ha colmado de alarmantes estados de ánimos pesados que hasta salen a relucir en los llamados “Estados de WhatsApp”. Se evidencia a todos los contactos diciendo cualquier barbaridad y desahogo con la App como si pudieran conseguir alguna respuesta mágica favorable. Pero también se quejan hasta por el particular ruido que transmiten las plantas con escasos megavatios, alterando más el humor de los afectados por tener el bolsillo bien sujeto para sacar la millonada y comprar una discordia eléctrica.

Mientras tanto, en la ciudad de Saltadilla; como dice la popular caricatura, seguimos esperando los sorpresivos acontecimientos de la vecindad para ver si sale un gran mago que le devuelva la luz a la cuadra del Chavo. El último que cierre la puerta…

Johsue Morales

Noticia al Día