La periodista marabina Verónica González, residente en Europa, cuenta cómo vivió el incendio de la catedral de Notre Dame

…No podía dar crédito a lo que estaba viendo al abrir el Twitter, mientras la pantalla de mi móvil me servía de ventanita para mostrarme la macabra escena, era lunes santo, me disponía a actualizar mi timeline y para más INRI se celebraba el #DíaMundialdelArte, hacía una fría tarde primaveral con vendaval incluido y la tendencia del momento que azotaba al mundo era, La catedral de Nuestra Señora de París arde. Se quema la catedral de Notre Dame



Esta servidora se puso a llorar junto con los parisinos al ver como el fuego consumía el techo, su famosa Flèche Viollet-le-Duc y como las llamas devoraban ese magnánimo recinto pleno de arte, historia, cultura, misticismo, símbolos, pictogramas, religiones y misterios, buque insignia de París, símbolo de nuestra cristiandad y de la cultura europea.

Marcaibo a oscuras y la Catedral de Notre Dame quemada

No podía más. Maracaibo en oscurana y ahora la Notre Dame, uno de los pocos templos que me conmueven en el mundo; hasta llegé a pensar #mimundoendesaparición pues.

Enseguida uno se pregunta como cualquier mortal -¿Qué ha pasado?- ¿Quién ó qué lo ha provocado? Revisé las declaraciones de las autoridades tratando de procesar la versión oficial de los hechos y de cuánto se han apresurado a dar una rueda de prensa para calmar los ánimos de la gente que quería descartar a.) un atentado terrorista b.) un acto de vandalismo c.) un pirómano vagabundo d.) una mala acción de los gilets jaunes (chalecos amarillos) ó como insinúan los conspiranoicos una protesta de los curas comunistas ó de las sectas satánicas y afines, de los enemigos de Macron ó de los enemigos de Francia.

El presidente Emmanuel Macron se apresuró a anunciar que se restaurará la Notre Dame chamusqueada y sin techo en cinco años y que el dinero no supone un problema. Primero dijo que se abriría un crowdfunding y en un par de días voilá llegó la agradable lluvia de euros de la clase millonaria francesa que empezaron a anunciar sus aportes a la reconstrucción del emblemático templo.

primero en hacer su donación es Francoise Henri-Pinault (marido de Salma Hayek), dueño de Artemis, quien prometió la jugosa suma de €100 millones. Luego se ha asomó la colecta de fondos la familia Arnault, dueños de la firma Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) con €200 millones; le siguieron la familia Bettencourt Meyers, dueños del grupo L’Oréal con €100 millones, mientras que la Fundación Bettencourt Schueller sumará €100 millones más. La petrolera francesa TOTAL donará también €100 millones. El sitio GoFundMe anunció que tiene en marcha 50 campañas de recolecta de fondos para la Catedral que colinda con el Senna, entre ellas, la de la French Heritage Society, con sede en Nueva York.

Antes ignorada, ahora es esencial

Durante toda la Semana Santa hemos podido enterarnos a cuentagotas de los múltiples entresijos de la Notre Dame, el fuego abrió la puerta a la desidia gubernamental en la que se encontraba el icónico templo. Hace dos años los funcionarios de la Catedral le indicaban a la prensa internacional las paupérrimas condiciones en que se encontraba uno de los tesoros del mundo, recinto de la coronación de Napoleón Bonaparte el 2 de diciembre de 1804 y donde estuvieron por cierto como invitados Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Alejandro Humbolt.

Volvamos a 2017. Ya se venía publicando una gran cantidad de historias de varios funcionarios de la Catedral sobre el derrumbe pasito a pasito de la Notre Dame de París. Las gárgolas que habían perdido la cabeza eran remendadas con tubos de plástico, las balaustradas caídas se reemplazaban con tablas de madera. Necesitaba más que pintura y mantenimiento en general. Los encargados del edificio pedían dinero para tal fin, pero ni el gobierno francés soltaba la pasta (dinero) ni los ricos franceses manifestaban su potencial generosidad. El paso del tiempo no perdona y ya la Catedral necesitaba una remoción urgente. De paso también nos enteramos que no tenía una poliza de Seguro. Llega el lunes de la Semana Santa de 2019, se prende fuego el techo convirtiéndose tal tragedia en el principal problema de Francia, donde todos se abocan a ayudar para que sea restaurada a la brevedad posible, mientras que dos años atrás todos se lavaban las manos con el tema de la refacción.

Yo me alegro que el fuego haya sido controlado, que no hubo víctimas mortales, ni bomberos heridos y hacernos saber que su estructura es recuperable en su totalidad. El presidente galo agradeció el monedero generoso de la selectiva clase millonaria francesa sin preguntarles de dónde procede el dinero, mientras que en las redes sociales hay un mar de cantidad de gente criticando que se quiere recuperar una iglesia y no se destine esos fondos a temas urgentes como el hambre en el mundo entre otros males. Adolece.

¡Chapeau! por la gente generosa que donó dinero sin desgravación fiscal para remozar a la Notre Dame que estaba hecha papilla ya por la desidia gubernamental. Hacen una buen obra, así crean que es pura vanidad ¿Qué necesidad hay de criticarlos? Antes era ignorada, está semana es esencial. Arrugó muchos corazones sensibles por el arte y la cultura. Ha despertado el sentimiento nacional a los parisinos, que puede que estaba dormido. La gente lloraba, rezaba y cantaba “Je vous salue Marie”, conmoviendo a media humanidad, excepto a los idiotas haters y algunos musulmanes que reían de la tragedia y que los medios de comunicación capturaron para publicarlas en vivo y directo.

Singularidad de la Notre Dame

La Catedral de Nuestra Señora, de culto Católico, de Estilo Arquitectura Gótica y donde funciona la Sede de la Arquidiócesis de París fue construida entre 1163-1345. Declarada Basílica en 1805. Su Advocación es Nuestra Señora de París. Su Patrono: Bienaventura Virgen María. Superficie: 5.500 M2 compuesta por la nave principal, torres, aguja y campanarios (10). Puerta del Lado Norte: Puerta de la Virgen; Puerta Central: Puerta del Juicio Final; Puerta del Lado Sur: Puerta de Santa Ana. En la puerta de la fachada se encuentra la Galería de los Reyes compuesta por 28 Reyes de Israel y Judea, la cual fue destruida durante la Revolución Francesa, porque se creía que eran los reyes de Francia, las actuales son réplicas de las originales. Hace 777 años se quemaron 12.000 manuscritos del Talmud en el patio de la iglesia.

La Catedral fue testigo de la Coronación de Napoleón, de la Beatificación de Juana de Arco, de la Coronación del Rey inglés Enrique VI y no menos importante de la muerte del templario Jacques de Molay, quemado en la hoguera frente a la iglesia en 1314. También murió en pleno recital el organista principal Louis Vierne en 1937. Hitler tuvo intenciones de quemar Paris en 1944 y cargarse la iglesia, planes que no logró concretar el desquiciado Fhürer. La iglesia también sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y en 2017 la policía fustró las intenciones de un soldado del Estado Islámico que atacó con un cuchillo a una policía galo en su plaza Parvis.

Très Jolie

Conocí la Notre Dame cuando fui a París en la primavera de 2003, la impronta al entrar en la catedral gótica es impactante, recuerdo que me llamó poderosamente la atención la perfección de sus hermosos vitrales medievales “rosetones”, sus 10 campanas con sus nombres franceses: Emmanuel,Marie-Gabriel,Anne Genevieve, Denis, Marcel, Étienne, Benoit-Joseph, Maurice, Jean Marie; la Virgen de Guadalupe con el indio Juan Diego (No soy muy de vírgenes pero esta me impactó) y el precioso órgano, una joya musical para contemplarlo un buen rato (es el más grande de toda Francia). La parte de arriba de la iglesia sin exageración es otra dimensión. El paseo de subir las escaleras es como si viajaras en la máquina del tiempo y lo que sientes nunca lo olvidarás, disculpadme mi imaginación, solo describo un ápice de sensaciones que se me vienen a mi estresada mente. Volví con mi amiga Rita en el invierno de 2007, la revisamos a fondo con ese ojo clínico que tiene mi colega Padrón para las Bellas Artes, le hicimos varias lecturas. Regresé en otoño de 2011 con mi familia, siempre es un placer volver y estar un largo rato, repasar detalles olvidados y mirar a París en compañía de sus gárgolas.

Soy fan de París, de sus Bellas Artes, de sus monumentos, de sus callecitas llenas de historia, de sus mercadillos, de sus boulangeries (panaderías), del Senna, de sus librerías al aire libre, de sus emblemáticos puentes, de la Ópera de París, de la Iglesia de María Magdalena, de Sacré Cœr, de la exquisita Montmartre, del barrio Latino, de la Avenida Simón Bolívar, del Louvre, del Paris Eyes; del Boulevard Place de Vichy, de la París de día y de la atmósfera bohemia que se respira al caer la noche, pero sobre todo de la libertad que se respira en La France.

De niña conocí con mi hermana a la Notre Dame gracias a mi abuela que nos contaba por las noches la historia de Quasimodo, el querido personaje de Víctor Hugo (Nuestra Señora de París 1831) y luego vimos la peli, que por cierto mis hijos la repiten una y otra vez porque aman la capital del amor como su madre.

Los seres humanos no tienen idea del legado histórico, cultural, pictórico que tiene este templo, lo único que confirma la criticadera inútil por reencontruir “esas cuatro paredes frías” gracias a las donaciones privadas es que el mundo está en decadencia.

París tendrá una nueva Notre Dame, no será igual, será mejor, más reforzada. Que arda en plena Semana Santa por culpa de un “accidente eléctrico” en la obra que realizan en el lugar se lo creerá quien se lo quiera creer. Son libres. No cuela la versión oficial. La investigación sigue su curso, se ha interrogado a los obreros de la obra de mantemiento, Macron no quiere que sigan tirando de la manta con la falta de mantenimiento ni que se le alboroten los chalecos amarillos, la polémica sigue..

Mientras tanto otra de las buenas noticias para la reconstrucción de la emblemática catedral es saber que el joven historiador de arte Andrew J. Tallon digitalizó la Notre Dame más de 50 veces en 2010 con una Leica ScanStation C10 en un total de 5 días. El belga estaba obsesionado con la catedral, uso escáneres láser para cartonearla. Murió el 16 de noviembre de 2018 de un cáncer cerebral a los 49 años, pero dejó su legado al servicio de la arquitectura y el arte. Siempre hay una buena noticia en medio del desastre que te mantendrá intacta la fe (ahora) y la esperanza (mañana).

