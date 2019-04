¿La diferencia de edad es un problema para que una pareja perdure?

abril 23, 2019 - 10:59 am

La sociedad aún no acepta qué una mujer joven se case con un hombre de edad avanzada, ¿prejuicio o ignorancia?

Existen casos de cantidades de fraudes, estafas y ambiciones de mujeres que buscan hombres ricos y a punto de morir solo para quedarse con su fortuna, y que son pocas las excepciones, pero si las hay.

A pesar del libertinaje que hay en la actualidad, todavía la sociedad mira mal a esas parejas en donde el hombre le lleva 10, 15 y hasta 20 años de diferencia a la mujer, ¿Por que juzgar diciendo que es solo por interés?

Que si él podría ser su padre, que si ella podría estar con hombres más jóvenes y él con alguien de su edad… La sociedad todavía arquea una ceja cuando una mujer se empareja con un hombre bastante o mucho mayor que ella. Incluso se han inventado términos para ellos como asaltacuna.

El amor es ciego y no entiende de edades

Muchas personas utilizan frases como “El amor es ciego” o “El amor no entiende de edades” y la llevan como una verdad universal poniéndolo como barrera para no enfrentar o aceptar los prejuicios sociales. Pero sí, si existen mujeres jóvenes que se casan con hombres de edad avanzada por amor, por gusto, por pasión y por entrega, no solo por su dinero.

En la mayoría de los casos que una pareja se lleve muchos años de diferencia hay una presión social que ambos pueden interiorizar y que sería una bomba de relojería para la relación. Pero cuando existe una comunicación interactiva, una forma diferente de mirar las cosas, las personas con sólo ignorar todos esos factores se enfrentan a nuevos retos y posibilidades de mejorar cada día.

Este es el caso de Samantha Simpson, una mujer estadounidense de 19 años de edad que decidió jugársela por amor al casarse con un hombre de 62 años de edad. A pesar de que su familia estaba en contra de la relación hoy son marido y mujer y sueñan con tener un hijo.

Pero no todo es perfecto, día a día debe afrontar las críticas en las redes por su relación con un hombre 43 años mayor que ella, “Cuando salimos a la calle, muchos extraños nos confunden con abuelo y nieta todo el tiempo, y eso realmente me disgusta”, añadió la joven.

“Solo queremos que las personas se den cuenta de que estamos felizmente casados ​​y que tomamos en serio nuestra relación, y que otras personas no deberían discriminarnos de esa manera”.

¿Qué dicen los especialistas acerca de estas parejas?

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Emory, Atlanta, en el que evaluaron a más de 3.000 casos, concluyeron que cuando en la relación se llevan 10 años de diferencia, las posibilidades de una ruptura son de un 39%.

En el caso de las parejas que se llevan 20 años o más el riesgo asciende a un 95% de ruptura amorosa, y recomiendan que la diferencia de edades sea como mínimo de 5 años.

Maria Celeste Arteaga / Pasante

Noticia al Día