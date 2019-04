Jugadores y equipos franceses lamentan incendio en Notre Dame

abril 15, 2019 - 8:05 pm

Distintos jugadores franceses y equipos de la Ligue 1, como el Paris Saint Germain, lamentaron el incendio que consumió parte de la catedral de Notre Dame.

El atacante galo André-Pierre Gignac fue de los primeros en expresarse al respecto a través de su cuenta de Twitter con una imagen de la edificación y una serie de emojis.

El brasilero Neymar, que juega con el PSG, envió un dibujo en su cuenta de Twitter en donde aparece una persona llorosa abrazada a la catedral y en donde pide que “recen por Francia”.

El director técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, expresó pesar ante lo ocurrido y agradeció no hubieran víctimas que lamentar.

“Cuando pasa algo así en todo el mundo… hoy es en París. Es complicado y no lo deseo a nadie estas cosas. No sé, estuvimos entrando (al estadio) cuando nos lo dijeron. Espero que no hay víctimas y ya está”, dijo Zidane tras el partido de su equipo ante Leganés. “Lo más importante es que no haya víctimas. Es terrible tener noticias así”.

Los primeros reportes indicaron que el incendio se debió a un descuido durante las obras de remodelación en la iglesia.

La edificación data de 1163, año en que inició su construcción y se finalizó hasta 1345.

La catedral es una de las atracciones turísticas de la capital parisina por su estilo gótico.

