Juan Guaidó a PANORAMA: “Apelamos a la conciencia de la Fuerza Armada”

abril 28, 2019 - 12:34 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, concedió una entrevista a Panorama, en el que toca diversos temas, entre ellos la marcha del próximo primero de mayo, y sus expectativas.

A continuación la entrevista:

“Vamos a ir a Miraflores, puede ser el primero o puede ser antes, o al día siguiente, pero vamos a ir (…) la lucha termina cuando cese la usurpación y el 1 de mayo marca la escala de presión, ¿eso será un solo día, dos, tres, una semana? Lo que sí sabemos es que el país no aguanta más”.

Así lo planteó a este medio el líder opositor Juan Guaidó, quien lanza un ramo de olivo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: “No queremos confrontar a las Fuerzas Armadas, queremos que se sumen”.

—Hay mucha expectativa con la movilización del 1 de mayo…

—Tenemos años de construcción de mayoría y el ejercicio del ciudadano a la protesta es clave para estos procesos de transformación y sobre todo cuando enfrentamos a un régimen totalitario, al que no le importa que un estado entero no tenga luz o agua, comida, transporte público, han demostrado que ni siquiera les importa la vida de los ciudadanos en Venezuela(…).

—Pero a dónde va esta marcha, ¿a Miraflores?

—(…) Hoy no queremos confrontar a las Fuerzas Armadas, queremos que se sumen (…) no hay nada que exigirle a Maduro, ya perdió, no tiene nada que ofrecerle a Venezuela ni a su entorno (…) están distanciados de la realidad del país, disociados de cualquier solución.

(…) Marcha a Miraflores, marcha sin retorno, algunos dicen que no hay que marchar más y que hay que esperar, pero al final del día todos los venezolanos están consciente del rol, vamos a ir a Miraflores, puede ser el primero o puede ser antes, o al día siguiente, pero vamos a ir (…) la lucha termina cuando cese la usurpación y el 1 de mayo marca la escala de presión, ¿eso será un solo día, dos, tres, una semana? Lo que sí sabemos es que el país no aguanta más (…)

En el corto plazo tenemos que generar la protesta sostenida y firme, es lo que nos va a dar el paso, que se sumen las Fuerzas Armadas y los empleados públicos (…) Maduro tiene rechazo mayoritario, no ha sido fácil y no será, pero sabemos lo que tenemos que hacer.

—Se cumplirán 100 días de su autojuramentación, ¿qué pulso ha conseguido hasta ahora?

—No ha sido ninguno sencillo, recibir el reconocimiento de 60 países del mundo es producto de mucho trabajo, no de 2019, sino de años. El Parlamento ha tenido beligerancia en todo el mundo y he generado los aliados necesarios, haber construido relaciones con los países no llegó automático, es el haber desconocido el proceso fraudulento del 20 de mayo de 2018, tenemos que recordar todas estas cosas que nos han traído a un momento tan inédito.

Lo segundo es que han sido 90 días de una presidencia contra una dictadura, en persecución, en asedio, y que estamos reclamando las competencias del Ejecutivo y hemos conquistado algunas por la vía de los apoyos internacionales (…) he nombrado embajadores, he protegido activos para facilitar la reconstrucción de la industria petrolera, esto no me lo hubieras creído el 4 de enero…

—¿Pero realmente usted cree que el presidente Nicolás Maduro esté cercado?

—Sin duda, es que ellos mismos lo dicen, ya ni siquiera lo ocultan, no salen de Miraflores, están encerrados allí. ¿Cuántas veces ha ido a Maracaibo Maduro? ¿O fue a Bolívar cuando masacraron a miembros de la etnia pemón? ¿O al Táchira para ayudar a nuestra gente cruzando las trochas fronterizas? No lo digo yo, ellos están cercados en sus contradicciones, en sus errores, incluso en su sadismo de maltratar al pueblo de Venezuela (…)

—¿No hay riesgo de fractura del apoyo que usted recibe de la comunidad internacional?

—(…) El apoyo no tiene que ver con Juan Guaidó sino con cambiar el país, ¿quien no va a querer cambiar el país? (…) hemos desarrollado un Plan País, he generado las alianzas (…) Es una confusión cuando dicen usted tiene apoyo, no, Venezuela tiene apoyo, todos esos elementos de que se desinfla, que estamos estancados eso es absolutamente artificial, no se ha desinflado la esperanza, ni la expectativa del cambio.

Ahora, nos enfrentamos ante una pared que se llama dictadura. Es una decisión personalísima la acción del día siguiente de acompañarlo o no, es una decisión de cada quien. Nos hemos encontrado en Maracaibo, Punto Fijo, en Tucacas, en La Guaira (…) con respaldo. El gran reto es poder, no solo generar expectativa y esperanza, sino la presión necesaria para enfrentarnos a la dictadura.

—A un Gobierno que ejerce funciones y sigue con oxígeno…

—Está allí encerrado en cuatro paredes, aislado y sin capacidad para resolver, sin financiamiento porque se robaron el dinero y porque ellos mismos se negaron a la democracia desde el inicio de 2016 cuando, entre comillas, decretaron en desacato al Parlamento(…) que en 2017 se levantaron protestas en apoyo a este Parlamento, al irrespeto de la Constitución (…) el gobierno está menos fuerte que en 2017 y más débil, con mucho menos respaldo. Nosotros bien organizados, articulados y con una ruta de trabajo (…).

—¿Pero es un proceso que puede ser largo el que transitan?

—Veinte años. Nos parece muy largo a todos. Yo hubiese querido vivir en democracia y nuestra generación llegó a pagar una factura que no consumió, y nos toca responsablemente no solo saldar deudas históricas, algunos traidores que pasaran a ser historia porque entregaron los intereses de la nación, porque la hipotecaron no solo con Cuba, sino con bonos impagables de manera irresponsable para robarse el dinero (…).

— La Asamblea Nacional decretó la emergencia eléctrica en el Zulia, pero no es suficiente. Impulsarán ayuda humanitaria para este estado que agoniza por no tener luz, agua, Internet…

— Uno, lo declaramos en emergencia y ya sabemos el talante cobarde y sádico de este régimen que ni se pronuncia sobre la situación del Zulia, es irresponsable, no hay otra explicación. Hay siete millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja creada por seres humanos, no por un deslave ni un terremoto. Nos preocupa el Zulia, Maduro por años habló de guerra económica y los que estaban en guerra eran ellos contra el pueblo de Venezuela.

(…) ¿Cómo podemos ayudar? Es la verdad, con el cese de la usurpación, porque mientras tanto vamos es a paliar la crisis, hemos logrado que se reconociera la ayuda humanitaria, que se activara la Cruz Roja, claro no es suficiente y lo sabemos.

—¿Usted visitó Maracaibo, ha ido al interior del país, y ha constatado que el padecimiento es distinto al de Caracas? ¿Cuánto más sacrificarán las regiones?

—El régimen está centrado en Caracas, nosotros estamos recorriendo el país, yo estuve en Machiques, la Villa del Rosario, Maracaibo, yo represento a esa parte de la alternativa y además los diputados del Zulia nos tienen al tanto, están padeciendo la crisis, inclusive los diputados del Psuv que fueron expulsados del Clez se alzaron en contra y exigieron atención al estado, reconocemos todas las expresiones de esta crisis tan compleja del Zulia y de las regiones.

El régimen no ha lanzado ni una palomita, ni han reconocido su culpa. No podemos distraernos con esto, hay que vencer esta dictadura, podemos paliar y es parte de lo que hemos hecho mientras salimos de esto. Para nosotros vivir mejor tenemos que salir de esta tragedia (…)

—¿Militares venezolanos desertores en Cúcuta han denunciado que tras apoyar a la Asamblea Nacional están a la deriva? ¿Cuál es la situación?

—La migración venezolana se estima es de 4,5 millones y en este marco y producto de la crisis del país, muchos decidieron antes del 23 de febrero y luego de esa fecha cruzar a Colombia, hemos hecho todo lo posible para atenderlos. No hay activos de los cuales nosotros dispongamos, están protegidos pero no estarán disponibles hasta que no tengamos los organismos de contraloría y transparencia para rendirles cuentas al pueblo venezolano, la administración pública ha sido secuestrada por el régimen, y a pesar de eso hemos atendido más de dos meses a todos ellos.

—¿Cuántos miliares están en Colombia? ¿Qué estatus tienen?

— Hay más de 1.600 personas, entre 800 y mil militares, el resto son sus familiares; además que los hemos atendido con todo el cariño del mundo. Hemos llegado a un entendimiento con Colombia para formarlos, que tengan algún resguardo, un estatus migratorio. Yo le pido paciencia a los pequeños grupos que han salido, porque si son 1.600 y han salido 5, 6 o 7 también entendemos como quieren proyectar esto, unos se aprovechan y sobretodo el régimen de explicar algo que no es.

La verdad es que durante más de dos meses los hemos atendido. Ellos no tienen opción de retorno hasta que no cese la usurpación que es cuando vuelvan a sus cargos, a sus rangos, con dignidad, a ejercer funciones claramente.

Son 1.600 personas las que hemos atendido a pesar de que no se cuenta con recursos, nos ha apoyado Acnur, fundaciones y el gobierno colombiano a quien le agradecemos mucho (…) yo le pido un poquito de paciencia y sé que la han tenido, que sepan además que tenemos un memo ya por firmar con Colombia donde va a facilitar el proceso mientras cesa la usurpación en Venezuela y esperemos sea pronto.

—¿Esto puede trabar su mensaje a las Fuerzas Armadas?

—Yo creo que no. Ellos (militares venezolanos) decidieron voluntariamente ponerse del lado de la Constitución y sería menospreciar su decisión como soldados, hombres en armas, venezolanos(…) Nosotros no estamos apelando solo a la amnistía y garantías sino a la consciencia de las Fuerzas Armadas, al rol que tienen en la reconstrucción de Venezuela, de cara al proceso de transición, de ejercer soberanía, de ver como el ELN marcaba casas en Táchira (…) no es solo una Ley de Amnistía y Garantías, o de un llamado, a nosotros nos sorprendió mucho que cruzaran, de hablarles claro al régimen, de ponerse del lado de la Constitución, que bueno que en ese momento se diera de esa manera y los estamos atendiendo.

—¿Hay conversaciones con el gobierno de Maduro?

—¿Con el Gobierno? (…) Con todos los funcionarios que estén dispuestos a denunciar lo que esté pasando, a ponerse de lado de la Constitución(…) con todos esos, por supuesto hay apertura.

—¿Ha tenido encuentro con representantes del gobierno de Rusia? ¿Qué les ha planteado?

—Hemos tenido acercamientos tanto con Rusia como con China. Y como todo el mundo están claros, ellos saben que con Maduro no van a recuperar su inversión, saben que no tienen ningún tipo de futuro sino hay confianza o producción, si no hay electricidad. Están viendo como se genera algo positivo para el país y en el caso de ellos lo que han invertido en Venezuela.

