John Bolton: La comunidad internacional no debería hacerle propaganda a Maduro

abril 25, 2019 - 12:06 pm

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, manifestó este jueves que “la comunidad internacional no debería darles plataformas de propaganda“, al gobierno de Nicolás Maduro.

Esto haciendo referencia al retiro de diplomáticos de la ONU, durante el discurso del canciller de la República, Jorge Arreaza.

“Los diplomáticos se alejaron del funcionario del régimen ilegítimo de maduro, Jorge Arreaza, mientras intentaba dar observaciones en la ONU. Maduro no representan al pueblo venezolano ni a sus intereses”, destacó Bolton a través de su cuenta en Twitter.

Diplomats walked out on Maduro’s illegitimate regime official, Jorge Arreaza, as he attempted to give remarks at the U.N. Maduro’s cronies do not represent the Venezuelan people or their interests. The international community should not give them platforms for propaganda. https://t.co/xhujhIeeaQ

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 25, 2019