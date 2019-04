Jesús Aguilar la sacó dos veces frente a Colorado (+Vídeo)

abril 30, 2019 - 12:01 pm

El inicialista venezolano, Jesús Aguilar, soltó todo su poder y voló dos cuadrangulares la noche de este lunes, siendo sus dos primeros de la campaña, en el triunfo de los Cerveceros de Milwukee 5-1 sobre los Rockies de Colorado en el Miller Park.

Aguilar sacó el primero de ambos bambinazos en el primer turno (1er inning), impulsando las tres primeras rayitas del encuentro para los Cerveceros de Milwaukee. El batazo fue por todo el jardín central bajo los envíos del lanzador abridor de Colorado, Kyle Freeland.

Posteriormente, en la segunda oportunidad en la caja de bateo en el tercer capítulo, el maracayero se fue por la banda contraria y sacó nuevamente la pelota del parque impulsando cuatro rayitas en dos turnos.

El “Pilar” se fue de 4-3 con dos anotadas y cuatro remolcadas, dejando su promedio con el madero en .156.

Entre otros criollos, por Milwaukee, Hernán Pérez se fue en blanco en cuatro turnos con un ponche; Orlando Arcia ligó de 3-1 con un remolque; Manny Piña entró de emergente para quedarse en la receptoría, tomando un turno yéndose de 1-0.

El diestro Zach Davies cargó con el lauro del encuentro (3-0). Kyle Freeland sucumbió con el revés (2-4).

El inicialista venezolano, Jesús Aguilar, soltó todo su poder y voló dos cuadrangulares la noche de este lunes, siendo sus dos primeros de la campaña, en el triunfo de los Cerveceros de Milwukee 5-1 sobre los Rockies de Colorado en el Miller Park.

Aguilar sacó el primero de ambos bambinazos en el primer turno (1er inning), impulsando las tres primeras rayitas del encuentro para los Cerveceros de Milwaukee. El batazo fue por todo el jardín central bajo los envíos del lanzador abridor de Colorado, Kyle Freeland.

Posteriormente, en la segunda oportunidad en la caja de bateo en el tercer capítulo, el maracayero se fue por la banda contraria y sacó nuevamente la pelota del parque impulsando cuatro rayitas en dos turnos.

El “Pilar” se fue de 4-3 con dos anotadas y cuatro remolcadas, dejando su promedio con el madero en .156.

Entre otros criollos, por Milwaukee, Hernán Pérez se fue en blanco en cuatro turnos con un ponche; Orlando Arcia ligó de 3-1 con un remolque; Manny Piña entró de emergente para quedarse en la receptoría, tomando un turno yéndose de 1-0.

El diestro Zach Davies cargó con el lauro del encuentro (3-0). Kyle Freeland sucumbió con el revés (2-4).

And in the 3rd inning, Jesús crushed again! #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/kuOQ2iYNun

— Milwaukee Brewers (@Brewers) 30 de abril de 2019