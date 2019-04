Incendio acabó con la vida de sexagenaria dentro de su casa

abril 7, 2019 - 12:52 pm

Rostros de tristeza reinaban en lo que fue el hogar de María Tiotiste Oduber, de 60 años luego que un voraz incendio le consumiera la vida la madrugada del sábado. La tragedia ocurrió en el barrio San José, de la parroquia Cacique Mara.

“La causa fue un corto circuito. La electricidad llegó desde las cuatro de la tarde y presumimos que por tantas fluctuaciones los cables se recalentaron y ocurrió el incendio que comenzó desde la sala. A ella no le dio tiempo de salir”, comentó afligido Derwin Soto, hijo de la infortunada, quien aseguró que los vecinos fueron quienes lo alertaron de lo que estaba sucediendo. “Yo duermo arriba con mis dos hijos, no había sentido nada hasta que escuché el alboroto de la gente que me tiraba piedras a la casa para que me despertara”, recordó.

Tras bajar a ver lo que ocurría notó que ya la casa estaba incendiada casi en su totalidad. “Cuando llegué no vi a mi mamá, con mis dos hijos comencé a traer baldes de agua para ir apagando el incendio. Cuando la vimos ya era demasiado tarde”.

El cuerpo de María quedó tendido cerca de la puerta de salida, las llamas la habían consumido en su totalidad. “Parece que al tratar de salir tocó algún cable que la electrocutó y cayó al suelo”, dijo Soto.

Las marcas del incendio se evidenciaban por toda la casa: paredes, muebles y sillas fueron devoradas sin contemplación. “No tuvimos tiempo de nada”, comentó el hombre.

La víctima trabajaba como coordinadora del módulo Cañada Honda desde hace 18 años. “Mi mamá era muy querida. Todo el mundo la buscaba para pedirle ayuda, para que le hiciera trabajos y nunca les cobraba. Todos le decían ‘Teo’ de cariño”.

La sexagenaria, quien en vida concibió a cinco hijos, será velada en la Funeraria Comunitaria San José. Sus restos descansarán en el cementerio Jardines La Chinita. “Todo el mundo la conocía y en sus tiempos libres le gustaba coser”, expresó su hijo.

El cadáver de la mujer fue trasladado hasta la medicatura forense de Maracaibo para la necropsia de ley.

Noticia al Día