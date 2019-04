Hoy se cumple un mes del primer apagón en toda una nación

abril 7, 2019 - 12:00 pm

Las llamadas “100 horas negras” fue el primer apagón general que no olvidará Venezuela que inició el pasado siete de marzo y desde allí, se contabilizaron 15 días a oscuras en intermitencia.

Horas de desolación, angustia, desespero, falta de descanso, pésima alimentación, lágrimas, especulación, saqueos y robos -que dejaron pérdidas millonarias en el sector privado comercial- fueron las protagonistas que pasaron a la primera fila del cúmulo de emociones y hechos que se registraron durante el mes más largo de la historia de Venezuela.

Un apagón fue el detonante de los momentos más álgidos que vivió una nación, y que finalizó intempestivamente en algunas localidades el 1 de abril.

Desde ese entonces, al menos, Maracaibo no ha vuelto a ser la misma. Los comercios que lograron sobrevivir a los saqueos estuvieron, muchos, hasta el día de ayer domingo cerrados. Hoy el panorama se antoja distinto. Algunos establecimientos comerciales abrieron sus puertas completamente, pero pese a esto la incertidumbre y el miedo permanecen intactos entre quienes vivieron el trágico momento, pues el venezolano no olvida la oscuridad de más de quince días y ante cualquier bajón o apagón temen que la historia simplemente se repita.

“Cada vez que se va la luz comienza Cristo comienza a padecer en la cruz, porque después de lo que pasó no sabemos si estamos en otro apagón general o no, ayer nada más los teléfonos se quedaron sin señal cuando no había electricidad. Ya uno pone a cargar el teléfono cuando apenas va por 90%, sí el trauma nos quedó”, dijo Elena Quintero.

Hoy, al igual que meses atrás, en algunos sectores el servicio es suspendido de forma rutinaria dejando sin electricidad por lapsos cortos de apenas unas pocas horas. Desde el pasado lunes racionamientos que quedan en el servicio eléctrico y entre bajones siguen transcurriendo los días en Maracaibo y Venezuela.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Mysol Fuentes/ Xiomara Solano

Noticia al Día