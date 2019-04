Hoy es Día del Bartender en Latinoamérica

abril 15, 2019 - 1:04 pm

Cada 15 de abril se celebra en los países latinoamericanos el día del bartenders, esta celebración se realiza desde 1941, cuando un grupo de Barman fundaron la Asociación Mundial de Barmen y Afines (AMBA), la primera en América y segunda en el mundo.

Esta se transformó en el órgano oficial de la sociedad, esta celebración busca enaltecer esta importante labor, y homenajear a aquellos que con estilo y profesionalismo detrás de la barra de un bar sirven un trago.

Según la AMBA, esta profesión que es para personas noctámbulas, basa su éxito en servir cada copa con una sonrisa, de forma elegante, cordial y muy fina.

Este día fue establecido hace 74 años, cuando En 1941 un grupo de bartenders porteños se reunieron en una cena de camaradería para solidarizarse con la revista “El barman magazine“, la cual inició en el año 1936.

Por otro los bartenders también celebran otra fecha, ya que en Nueva York la fábrica de ron especiado, Sailor Jerry, designó hace un par de años el 8 de diciembre como el Día de Apreciación del Bartender.

Cabe destacar que por la ocasión, no está de más recordar el maravilloso decálogo creado en 1954 por “El barman galante”, Santiago “pichín” Policastro, nacido en Argentina y convertido en uno de los más famosos en latinoamérica y el primer reconocido a nivel mundial por la IBA (International Bartending Asociation).

Decálogo del Bartender

I. El barman es un artista y la cocteleria un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma y color.

II. La misión del barman es alegrar, no embriagar.

III. Haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente.

IV. No ofrezcas nunca una copa sin una sonrisa.

V. Habla lo necesario, no escuches lo ajeno y olvida las confidencias del amigo.

VI. Sé el más limpio, el más elegante, el más cordial, el más fino, en todo momento y en todo lugar.

VII. No hagas trampas con las bebidas ni jueges con la confianza de tus amigos:sírveles siempre lo mejor.

VIII. Sé paciente con los que te ayudan en el bar, enséñales tu oficio con amor. No los engañes.

IX. Lleva encendida la solidaridad profesional y no permitas que nadie la quebrante.

X. Siente el orgullo de ser Barman, pero merécelo.

Cada una de estas características logra definir el concepto de estos profesionales del arte de la coctelería, que se nutre de sabor, aroma y color.

Tomado del portal https://www.noticias24.com