Hoy cumple 49 años, Melania Trump, Primera dama de EE.UU

Melania Trump (nacida como Melanija Knavs, alemanizada como Melania Knauss; Novo Mesto, antigua Yugoslavia —actual Eslovenia — 26 de abril de 1970) es una exmodelo de origen eslovenonacionalizada estadounidense y esposa de Donald Trump, 45º presidente de los Estados Unidos.

Nacida en el seno de una familia eslovena en la ciudad de Novo Mesto, en la región de la Eslovenia Sudoriental, bajo el régimen de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, hoy en la República de Eslovenia. Comenzó su carrera en el modelaje a los 16 años. También durante un año cursó la carrera de arquitectura, sin llegar a concluir estos estudios. A los 18 años fue elegida por la firma de ropa Vezenine Bled, una de las industrias textiles más importantes de Yugoslavia, para ser su imagen.

En una entrevista, Melania Trump aseguró hablar esloveno, serbocroata, italiano, francés, alemán e inglés,4​ pero cuando se presentó la oportunidad de hablar francés e italiano, ella volvió al inglés y usó un intérprete.

Relación con Donald Trump

En 1998 Paolo Zampolli invitó a Knauss a una fiesta en Nueva York organizada por Donald Trump. Fue entonces cuando se conocieron.6​ Su relación con el magnate estadounidense fue revelada en el reality show The Apprentice en 2004 y se casaron el 22 de enero de 2005.7​ Fruto de este matrimonio nació su único hijo, Barron Trump (2006).

Al parecer, no consta de qué manera regularizaría su estatus migratorio en los EE.UU.. En agosto de 2018, también sus padres recibieron la ciudadanía estadounidense.

Durante la convención Nacional Republicana de 2016 Melania Trump protagonizó una polémica al pronunciar un discurso que su asistente había plagiado del pronunciado por Michelle Obama (primera dama de Estados Unidos en ese momento) en la convención demócrata de 2008.

Primera dama de los Estados Unidos

El 20 de enero de 2017, Melania Trump sucedió a Michelle Obama como la primera dama de los Estados Unidos y, asimismo, la primera cuya lengua nativa no es el inglés, la primera de origen no estadounidense y la segunda nacida en el extranjero tras la británica Louisa Adams, esposa del sexto presidente, John Quincy Adams, e hija del comerciante estadounidense Joshua Johnson.

Negocios

En 2010 Trump lanzó su propia línea de joyería, Melania Timepieces and Jewelry, para la venta en el canal QVC. También comercializó una colección de cuidado de la piel Melania, que se vende en tiendas de departamentos. De acuerdo con una presentación financiera en 2016, sus negocios trajeron entre US$15 000 y US$50 000 ese año.​ En 2017, las dos compañías que fabricaron sus joyas y productos para el cuidado de la piel bajo licencia dijeron que habían terminado su relación con ella. El día de la investidura presidencial de Donald Trump, sus empresas y productos figuraban en su biografía oficial de la Casa Blanca, pero fueron eliminados.12​ Un portavoz de la Casa Blanca dijo que sus compañías ya no están activas y que “la Primera Dama no tiene intención de usar su posición con fines de lucro y no lo hará”.

