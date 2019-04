Hoy comienza El Festival de la Leyenda Vallenata: Termina el miércoles

abril 27, 2019 - 6:02 am

El Festival de la Leyenda Vallenata, llamado también Festival Vallenato, es el evento más reconocido de la música vallenata.1​ Se celebra anualmente a finales de abril o principios de mayo desde 1968 en Valledupar, y es organizado por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la cual vela por la defensa y difusión de la expresiones folclóricas y populares que rodean la música vallenata. El festival busca preservar cuatro de los cinco aires o ritmos del vallenato: paseo, merengue, son y puya.2​ Además, el género de la piqueria, la parranda, la poesía campesina, cuentos, leyendas, mitos, tradición oral, expresiones literarias, socioculturales y artísticas asociadas al vallenato.

La Leyenda

Según la tradición oral y escrita, en 1576, los indígenas Tupes, entre los más aguerridos de la región, buscaban vengar un fuerte castigo que los colonizadores llevaron a cabo contra una de sus mujeres, llamada Francisca por los españoles. El cacique Coroponiaimo, jefe de la tribu de los Tupes, supo que Francisca, que trabajaba para la española Ana de La Peña, fue azotada y ultrajada por la europea, al sentir celos de ella. Ana de la Peña maltrató física y verbalmente a Francisca delante de las demás personas en su hogar, incluso cortándole su cabello, lo que para el cacique Coroponiaimo merecía una fuerte venganza. Coroponiaimo organizó a varias tribus entre Itotos, Cariachiles y Chimilas para atacar a los españoles. El ataque se llevó a cabo el 27 de abril, masacrando a decenas de españoles, entre hombres, mujeres y niños.

Cuando los aguerridos indígenas intentaron destruir la iglesia de Santo Domingo, hoy catedral del Rosario, se apareció la Virgen del Rosario en medio del tropel y con su manto evitó que las flechas incendiarias destruyeran la construcción. Los indígenas huyeron despavoridos hacia su territorio, en las sabanas y lagunas del Sicarare. En su huida fueron perseguidos por tropas españolas. Los indígenas envenenaron las aguas de las lagunas y cuando los españoles sedientos las bebieron, cayeron muertos, pero nuevamente la Virgen apareció y resucitó a los soldados. Asustados por la aparición de «La Guaricha» o bruja, los indígenas intentan huir de nuevo, pero son asesinados por los españoles. La Virgen del Rosario aparece otra vez y revive a los indígenas. Coroponiaimo y sus tribus deciden convertirse a la religión católica y creer en la Virgen.

Cada 30 de abril, como parte del Festival de la Leyenda Vallenata, la escena del milagro de la Virgen del Rosario es escenificada en la plaza Mayor de Valledupar.

El vallenato

Previo a la creación del Festival Vallenato, la música vallenata evolucionó desde los cantos de vaquería y juglaría en la provincia de Padilla, que abarcaba los actuales nororiente del Magdalena, Cesar y sur de La Guajira.​ La música vallenata surgió de los danzones de las Antillas que interpretaban en guitarra, flautas, violín, acordeón o piano por influencia europea;​ la guacharaca y la danza del chicote de los indígenas; y las flautas y tambores ancestrales de los negros cimarrones que evolucionó en la cumbia. La música vallenata fue considerada tabú por las familias de abolengo, aristocráticas y alta alcurnia de Valledupar, asociada también a las fiestas del carnaval en febrero, que existían como legado de las tradiciones españolas.​ En su origen también se encuentran las ‘colitas’,​ o fiestas después de las fiestas.​ En las ‘colitas’, el licor, la caja, la guacharaca y el acordeón diatónico de las clases populares se volvían los instrumentos con el que las clases sociales, raciales o étnicas confluían. De las ‘colitas’, el vallenato saltó a los salones del Club Valledupar, donde alguna vez estuvo prohibido, para volverse embajador y amenizador de reuniones políticas o de negocios.

El Festival

El festival fue creado en 1968, siendo el primer gobernador del recién creado departamento del Cesar Alfonso López Michelsen. La idea surgió por iniciativa de la escritora, periodista y gestora cultural Consuelo Araújo Noguera quien, junto al compositor Rafael Escalona Martínez y un grupo de amigos, buscaban institucionalizar y recrear la fiesta de la Virgen del Rosario.​ Durante estas celebraciones de la Virgen del Rosario, era costumbre que en los barrios populares realizaran las llamadas «colitas» o parrandas con música vallenata después de las fiestas formales como bautizos, matrimonios o cumpleaños. Eventualmente, cobró mayor importancia y popularidad las contiendas entre los cantos y música de juglaría.

Poco a poco se convirtió en un evento de importancia nacional, especialmente cuando Alfonso López Michelsen llegó a la presidencia de Colombia.​ Así, se volvió un punto de encuentro de la clase política, artística y cultural de Colombia. Desde su fundación hasta el 2001, aún siendo nombrada el año anterior como Ministra de Cultura, el festival y la Fundación Leyenda Vallenata, creada en 1986 para organizar el festival,16​ estuvieron dirigidos e impulsados en el contexto nacional por Araújo Noguera hasta su secuestro y asesinato por parte de la entonces guerrilla de las FARC. Actualmente, el Presidente Ejecutivo de la fundación es su hijo Rodolfo Molina Araújo.​ Desde 1999, el festival ha empezado a adquirir carácter internacional debido a la participación de acordeoneros mexicanos, quienes clasifican por medio de un festival llamado Voz de Acordeones realizado en la ciudad de Monterrey, donde el vallenato es muy escuchado, aunque por diversas razones, entre económicas y logísticas, solo han podido traer a sus ganadores en un par de ocasiones a competir.

Concursos

Rey de reyes – competencia que se hace cada 10 años desde 1987 ahora se hace cada 5 años desde el año 2017 ya que los 10 años es mucho tiempo y durante este periodo mueren muchos Reyes vallenatos y sólo pueden participar los que hayan sido reyes en la categoría Profesional.

Rey Vallenato Profesional – Competencia entre personas que derivan su sustento económico de la práctica del vallenato.

Rey Vallenato Aficionado – Competencia entre personas que no derivan su sustento económico de la práctica del vallenato, sino que lo practican por mera afición.

Rey Vallenato Juvenil – Competencia entre jóvenes de 14 a 18 años de edad.

Infantil – Competencia entre niños no mayores de 13 años.

Rey Vallenato de la Canción Inédita – Canción aún no grabada por agrupación alguna, ni presentada en festival alguno.

Rey Vallenato de la Piqueria – Competencia entre verseadores repentistas en las modalidades de versos de cuatro palabras, décima de tema libre, pie forzado, pie pisado y dos con dos.

Concurso de las Piloneras – Competencia de grupos de Piloneros, bailarines de la Danza del Pilón en las categorías infantil, juvenil y adultos. Es el evento que abre el Festival.

Los cuatro primeros premian a los acordeoneros, el quinto a los compositores y el sexto a los verseadores. Desde la edición de 2006 se premia también la tradición de las piloneras con el título de Reinas de las Piloneras en las categorías adulto, juvenil e infantil.

Desde 1987 se corona, cada 10 años, al Rey de Reyes en la categoría profesional, donde participan únicamente quienes hayan ganado el festival en versiones anteriores.

Escenarios

Los actos centrales del Festival, como la final, se realizaron hasta 2003 en la tarima «Francisco El Hombre» de la Plaza Alfonso López de Valledupar. A partir de 2004, el Festival pasó a celebrarse en el Parque de la Leyenda Vallenata «Consuelo Araújo Noguera», complejo cultural, musical y folclórico construido para albergar a la cada vez más creciente multitud de espectadores que la plaza era ya incapaz de admitir. Los participantes compiten en la tarima «Colacho Mendoza», bajo la concha acústica «Cachucha bacana».

Las eliminatorias de las distintas categorías se llevan a cabo en escenarios como la plaza Alfonso López, el coliseo de la Feria Ganadera «Pedro Castro Monsalvo», el parque La Vallenata, la plaza del barrio Primero de Mayo, el parque del Helado (balneario Hurtado), el coliseo Cacique Upar, el coliseo cubierto «Julio César Monsalvo», el parque recreacional La Pedregosa, entre otros.

Estatuilla Rey Vallenato Profesional y Corona Rey de Reyes.

Los trofeos entregados por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata son: La estatuilla del Cacique Upar hecha en oro a los ganadores de las diferentes categorías y la corona, que se entrega en el concurso «Rey de Reyes» cada 10 años.

Rey de Reyes

Desde 1987, se decidió que cada 10 años el concurso de Rey Vallenato Profesional sería sustituido por el concurso Rey de Reyes, donde solo participan los ganadores de las ediciones anteriores. Los festivales Rey de Reyes se han celebrado en 1987, 1997, 2007 y 2017.

Categoría Profesional

Se ubican los conjuntos que interpretan la música vallenata como una actividad de trabajo remunerado habitual o esporádicamente; los que regularmente se lucran con la firma de contratos y reciben salarios de las empresas discográficas, publicitarias, radio o televisión. Para participar en esta Categoría, los concursantes deben interpretar cuatro aires de la música vallenata (merengue, paseo, puya y son), con los tres instrumentos típicos del vallenato: acordeón de botón diatónico, caja y guacharaca de cañabrava.

Versión

Año

Rey Vallenato

Departamento

I

1968

Gilberto Alejandro Durán Díaz

Cesar

II

1969

Nicolás Elías Mendoza Daza

La Guajira

III

1970

Calixto de Jesús Ochoa Ocampo

Cesar

IV

1971

Alberto Luis Pacheco Balmaceda

Atlántico

V

1972

Miguel Antonio López Gutiérrez

Cesar

VI

1973

Luis Enrique Martínez Argote

La Guajira

VII

1974

Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital

Sucre

VIII

1975

Julio De la Ossa

Sucre

IX

1976

Nafer Santiago Durán Díaz

Cesar

X

1977

José María «Chema» Ramos

La Guajira

XI

1978

Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital

Sucre

XII

1979

Rafael Antonio Salas Mendoza

La Guajira

XIII

1980

Elberto de Jesús “El Debe” López Gutiérrez

Cesar

XIV

1981

Raúl «El Chiche» Martínez

Cesar

XV

1982

Eliécer Ochoa

Cesar

XVI

1983

Julio César Rojas Buendía

Bolívar

XVII

1984

Orangel «El Pangue» Maestre

La Guajira

XVIII

1985

Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa

La Guajira

XIX

1986

Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital

Sucre

XX

1987

Nicolás Elías Mendoza Daza*

La Guajira

XXI

1988

Alberto ‘Beto’ Villa Payares

Magdalena

XXII

1989

Omar Antonio Geles Suárez

Cesar

XXIII

1990

Gonzalo Arturo» El Cocha» Molina Mejía

Cesar

XXIV

1991

Julián Rojas Teherán

San Andrés y Providencia

XXV

1992

Álvaro López Carrillo

Magdalena

XXVI

1993

Alberto ‘Beto’ Rada Valle

Magdalena

XXVII

1994

Julio César Rojas Buendía

Bolívar

XXVIII

1995

Freddy Sierra Díaz

Córdoba

XXIX

1996

Juan David ‘El Pollito’ Herrera Pimentel

Cesar

XXX

1997

Gonzalo Arturo» El Cocha» Molina Mejía*

Cesar

XXXI

1998

Saúl Enrique Lallemand Solano

Cesar

XXXII

1999

Hugo Carlos Granados

Cesar

XXXIII

2000

José María Ramos Navarro (JR.)

La Guajira

XXXIV

2001

Álvaro Meza Reales

Cesar

XXXV

2002

Navín López Araújo

Magdalena

XXXVI

2003

Ciro Meza Reales

Cesar

XXXVII

2004

Harold José Rivera Febles

Sucre

XXXVIII

2005

Juan José Granados

Cesar

XXXIX

2006

Alberto Jamaica Larrotta

Bogotá D.C.

XL

2007

Hugo Carlos Granados*

Cesar

XLI

2008

Christian Camilo Peña Redondo

Magdalena

XLII

2009

Sergio Luis Rodríguez

Cesar

XLIII

2010

Luís Eduardo Daza Maestre

Magdalena

XLIV

2011

Almes Guillermo Granados Durán

Cesar

XLV

2012

Fernando Isaac Rangel Molina

Cesar

XLVI

2013

Wilber Nicolás Mendoza Zuleta

La Guajira

XLVII

2014

Gustavo Osorio Picón

Cesar

XLVIII

2015

Mauricio de Santis Villadiego

Córdoba

XLIX

2016

Jaime Rodolfo Dangond Daza

Cesar

L

2017

Álvaro López Carrillo*

Magdalena

LI

2018

Julián Ricardo Mojica Galvis

Boyacá

LII

2019

LIII

2020

*Rey de Reyes

Categoría Aficionado (Semiprofesional)

Se encuentran los conjuntos integrados por personas jóvenes o mayores que tiene la interpretación de la música vallenata como una mera afición, sin derivar de ella exclusivamente sus medios de vida y quienes ya hayan grabado un disco, pero no se lucran permanentemente de esta actividad. Deben cumplir los mismos requisitos de la categoría profesional, pero tienen un cuarto participante opcional para cantar.

En los años 1972, 1973, 1974, 1975 y 1976 se desarrolló la categoría Semiprofesional, que fue ganada, en su orden, por Alberto Rada Ospino, Álvaro Cabas Pumarejo, José María Argote, Luis Villa Martínez y José María Ramos.

Año

Rey Vallenato

Departamento

1968 (I)

No hubo

-o-

1969 (II)

Emiliano Alcides Zuleta Díaz

La Guajira

1970 (III)

Emilio Oviedo Corrales

Cesar

1971 (IV)

José del Carmen Mendoza López

1972 (V)

Ciro Meza Reales

Cesar

1972 (V)

Alberto ‘Beto’ Rada Ospino

Magdalena

1973 (VI)

Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa

La Guajira

1973 (VI)

Álvaro de Jesús Cabas Pumarejo

Cesar

1974 (VII)

Alberto ‘Beto’ Villa Payares

Magdalena

1974 (VII)

José María Argote

La Guajira

1975 (VIII)

Raúl «El Chiche» Martínez

Cesar

1975 (VIII)

Luis Gabriel Villa Martínez

Cesar

1976 (IX)

Álvaro López Carrillo

Magdalena

1976 (IX)

José María «Chema» Ramos

La Guajira

1977 (X)

Adiel Vega

Magdalena

1978 (XI)

Carlos Arrieta Castillo

Magdalena

1979 (XII)

Álvaro López Carrillo

Magdalena

1980 (XIII)

Navín López Araújo

Magdalena

1981 (XIV)

Álvaro Meza Reales

Cesar

1982 (XV)

Gonzalo Arturo» El Cocha» Molina Mejía

Cesar

1983 (XVI)

Zenón Segundo Vanegas Ortiz

Cesar

1984 (XVII)

Carlos Arturo Bracho Córdoba

Cesar

1985 (XVIII)

Omar Antonio Geles Suárez

Cesar

1986 (XIX)

Hugo Carlos Granados

Cesar

1987 (XX)

Omar Antonio Geles Suárez

Cesar

1988 (XXI)

Hildemaro Bolaño Escobar

Cesar

1989 (XXII)

Juan Carlos Ovalle

1990 (XXIII)

Juan David ‘El Pollito’ Herrera Pimentel

Cesar

1991 (XXIV)

Álvaro Meza Reales

Cesar

1992 (XXV)

Juan José Granados

Cesar

1993 (XXVI)

Manuel Eduardo Vega Vásquez

Bolívar

1994 (XXVII)

Iván Zuleta Barros

La Guajira

1995 (XXVIII)

Harold José Rivera Febles

Sucre

1996 (XXIX)

Moisés Polo

1997 (XXX)

Hugo Carlos Granados

Cesar

1998 (XXXI)

Ramón «Monchito» Villa

Córdoba

1999 (XXXII)

Davis José Rivera

La Guajira

2000 (XXXIII)

Nemer Yesid Tetay Silva

Magdalena

2001 (XXXIV)

Christian Camilo Peña Redondo

Magdalena

2002 (XXXV)

Marlon Eulid González Cañas

Magdalena

2003 (XXXVI)

Johm Jaider Suarez Cujia

2004 (XXXVII)

Omar Hernández Brochero

La Guajira

2005 (XXXVIII)

Ángel Antonio Torres Arroyo

Antioquia

2006 (XXXIX)

Rodolfo Antonio De Lavalle Escorcia

Magdalena

2007 (XL)

Omar Hernández Brochero

La Guajira

2008 (XLI)

Mauricio de Santis Villadiego

Córdoba

2009 (XLII)

Guillermo Ortiz Cuesta

Antioquia

2010 (XLIII)

Carlos Alberto Torres Arroyo

2011 (XLIV)

Jairo Andrés de Ossa Otero

Atlántico

2012 (XLV)

Jaime Luis Campillo Castañeda

Cesar

2013 (XLVI)

Delay Alay Magdaniel Gómez

La Guajira

2014 (XLVII)

Camilo Andrés Molina Luna

Córdoba

2015 (XLVIII)

Jesús Ocampo Ospino

Magdalena

2016 (XLIX)

Daniel de Jesús Holguín Ricardo

Córdoba

2017 (L)

Daniel de Jesús Holguín Ricardo

Córdoba

2018 (LI)

Ronal Torres Salamanca

Boyacá

2019 (LII)

2020 (LIII)

N.°

Año

Profesional

Aficionado

Juvenil

Infantil

Canción inédita

Piqueria

1

1968

Gilberto Alejandro Durán Díaz

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

2

1969

Nicolás Elías «Colacho» Mendoza Daza

Emiliano Zuleta Díaz

-o-

-o-

Rumores de Viejas Voces(Gustavo Gutiérrez Cabello)

-o-

3

1970

Calixto de Jesús Ochoa Campo

Emilio Oviedo

-o-

Ciro Meza Reales

El indio desventurado(Freddy Molina)

-o-

4

1971

Alberto Pacheco Balmaceda

José del Carmen Mendoza López

Antolín Arias

Adiel Vega

Lamento arhuaco(Santander Durán Escalona)

-o-

5

1972

Miguel López Gutiérrez

Ciro Meza Reales (Semiprofesional: Alberto Rada)

-o-

Luciano Poveda

Recordando mi niñez(Camilo Namén)

-o-

6

1973

Luis Enrique Martínez Argote

Egidio Cuadrado (Semiprofesional: Álvaro Cabas)

-o-

Raúl Martínez

No vuelvo a Patillal(Armando Zabaleta)

-o-

7

1974

Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital

Alberto Villa (Semiprofesional José María Argote)

-o-

Gustavo Maestre

El hachero(Nicolás Maestre)

-o-

8

1975

Julio de la Ossa

Raúl Martínez (Semiprofesional: Luis Villa)

-o-

Orángel Maestre

Declarado desierto 1.º lugar

-o-

9

1976

Náfer Durán

Álvaro López (Semiprofesional: José María Ramos)

-o-

Fernando Dangond

La profecía(Julio Oñate Martínez)

-o-

10

1977

José María «Chema» Ramos

Adiel Vega

-o-

Navin López

Yo soy vallenato(Alonso Fernández)

-o-

11

1978

Alfredo Gutiérrez

Carlos Arrieta

-o-

José Alfonso Maestre

Río Badillo(Octavio Daza Daza)

-o-

12

1979

Rafael Salas

Álvaro López

-o-

José Vásquez

El poeta pintor(Pedro García)

Andrés Beleño

13

1980

Elberto López

Navín López

-o-

Hugo C. Granados

Voz de acordeones(Tomás Darío Gutiérrez)

Luis Manjarrez

14

1981

Raúl Martínez

Álvaro Meza

-o-

Miguel Avendaño

Nació mi poesía(Fernando Dangond)

Wilman Rodríguez

15

1982

Eliécer Ochoa

Gonzalo Molina

-o-

José López

Paisaje de sol(Gustavo Gutiérrez)

Antonio «Toño» Salas

16

1983

Julio Rojas

Segundo Vanegas

-o-

Raúl Vega

Yo soy el acordeón(Julio Díaz M.)

Alcides Manjarrez

17

1984

Orángel Maestre

Carlos Bracho

-o-

Aider Vega

La espinita(Juvenal Daza)

Alcides Manjarrez

18

1985

Egidio Cuadrado

Omar Geles

-o-

Gustavo Osorio

Mi acordeón(Emiliano Zuleta Díaz)

José Villero

19

1986

Alfredo Gutiérrez

Hugo Carlos Granados

-o-

Juan David Herrera

Ausencia sentimental(Rafael Manjarrez)

Ivo Luis Díaz

20 Rey de Reyes

1987

Nicolás Mendoza

Omar Geles

-o-

-o-

La canción del valor(Santander Durán)

No hubo

21

1988

AlbertoVilla

Hildelmaro Bolaños

-o-

Iván Zuleta

Con el alma en la mano(Marciano Martínez)

Juan M. Oviedo

22

1989

Omar Geles

Juan C. Ovalle

-o-

Harold Rivera

Puya almojabanera(José Francisco Mejía M.)

Luis Mario Oñate

23

1990

Gonzalo Molina

Juan David Herrera

-o-

Jaime Bornacelly

No hay tierra como mi tierra(José Francisco Mejía M.)

Rafael Zuleta

24

1991

Julián Rojas

Álvaro Meza

-o-

Saúl Soto

Momentos del ayer(Gustavo Calderón)

José Bornacelly

25

1992

Álvaro López

Juan J. Granados

-o-

Franklin Vega

Valledupar del alma(Hernando Marín)

Declarado desierto

26

1993

Alberto Rada

Manuel Vega

-o-

Víctor Beltrán

Dame tu alma(Ivo Luis Díaz)

Alcides Manjarrez

27

1994

Julio Rojas

Iván Zuleta

-o-

Sergio Luis Rodríguez

Yo vivo enamorado del Valle(Iván Ovalle Poveda)

Guillermo Arzuaga

28

1995

Freddy Sierra

Harold Rivera

-o-

Sergio Iguarán

¿Qué hago, Señor?(Hortensia Lanao)

Andrés Barros

29

1996

Juan David Herrera

Moisés Polo

-o-

Marlon González

La cabeza de Pavajeau(Alfonso Cotes Maya)

Wilman Felizzola

30 Rey de Reyes

1997

Gonzalo Molina

Hugo Carlos Granados

-o-

Sergio Luis Rodríguez

Mi pobre Valle(Emiliano Zuleta Díaz)

-o-

31

1998

Saúl Lallemand

Ramón Villa

-o-

Ángel Torres

Yo soy el cantor(Luis Cujia)

José Ariza

Yo soy el son(Ramiro Garrido)

Recuerdos de viejos tiempos(Sergio Moya)

Puya del folclor(Luis Ramírez)

32

1999

Hugo Carlos Granados

Deivis Rivera

-o-

Manuel J. Martínez

Mi pobre acordeón(Félix Carrillo)

Julio Cárdenas

Los barrios del Valle(Wiston Müegues)

El orgullo de nacer(Antonia Daza)

Maestro de maestros(Déimer Marín)

33

2000

José María Ramos Jr.

Némer Yesid Tetay

-o-

Luis José Villa Guette

Cantares de vaquería(Santander Durán Escalona)

José Bornacelly

34

2001

Álvaro Meza Reales

Cristian Camilo Peña

-o-

Yosimar Rodríguez

La estratificación(Wiston Muegues)

Julio Salas

35

2002

Navín López Araújo

Marlon González

-o-

Camilo Carvajal Cuadro

Vestida de gloria(Melquisedec Namén Rapalino)

José Félix Ariza

36

2003

Ciro Meza Reales

John Jaider Suárez Cujía

Luis José Villa Guete

Jairo Andrés De la Ossa Otero

Un soncito tolimense(Martha Guerra)

Teobaldo Peñaloza

37

2004

Harold Rivera Febles

Omar Hernández

Fernando Rangel Molina

Carlos Mario Ramírez

Raíces de oro(Guillermo Doria Borrero)

José Félix Ariza

38

2005

Juan José Granados

Ángel Torres Arroyo

Mauricio de Santis

Camilo Andrés Molina

Sueño vallenato(Julio César Daza)

Julio Cárdenas

39

2006

Alberto Jamaica Larrota

Rodolfo de la Valle Escorcia

Javier R. Álvarez Orozco

Jesús Ocampo Ospino

El Valle es tu casa(Ever Jiménez Springers)

Rubén Darío Ariza Díaz

40 Rey de Reyes

2007

Hugo Carlos Granados

Omar Hernández Brochero

Rodolfo Miguel Molina Meza

Yeimy Arrieta Ramos

Entre cantores(Santander Durán Escalona)

José Bornacelly

41

2008

Cristian Camilo Peña

Mauricio de Santis Villadiego

Romario Munive Royero

Dyonnel Velásquez Castro

El que te canta(Rafael ‘Uchi’ Escobar)

José Félix Ariza

42

2009

Sergio Luis Rodríguez

Guillermo Ortiz Cuesta

Jorge Lucas Dangond Daza

Daniel Guillermo Maestre Alvarado

Yo también soy vallenato(Willian Klinger)

Martín Lozano

43

2010

Luis Eduardo Daza Maestre

Carlos Alberto Torres Arroyo

Daniel de Jesús Holguín Ricardo

José Gustavo Gómez Molina

La última historia(Lázaro Alfonso Cotes Ovalle)

Rubén Darío Ariza Díaz

44

2011

Almes Granados Durán

Jairo Andrés de la Ossa

Camilo Carvajal Cuadros

José Camilo Mugno Pinzón

Ciegos nosotros(Adrián Pablo Villamizar)

William Castrellón

45

2012

Fernando Isaac Rangel Molina

Jaime Luis Campillo Castañeda

Fabio Felipe Villabona

Mélida Andrea Galvis Lafont

El Rey del Folclor(Germán Villa Acosta)

José Félix Ariza

46

2013

Wilber Nicolás Mendoza Zuleta

Delay Alay Magdaniel Gómez

Rodrigo José Romero Chamorro

Miguel Ángel Velilla Navarro

El cuentico chino(Álvaro Olimpo Pérez Vergara)

Edwin Oved Vásquez Lambraño

47

2014

Gustavo Osorio Picón

Camilo Andrés Molina Luna

José Camilo Mugno

Sebastián Sepúlveda

Con el alma entre las manos(Enrique Ariza Celis)

Andrés Felipe Barros

48

2015

Mauricio de Santis Villadiego

Jesús Ocampo

Daniel Maestre Alvarado

Rubén Lanao

Vallenatos del alma(Margarita Doria Carrascal)

Julio Cárdenas

49

2016

Jaime Dangond Daza

Daniel Holguín

Alberto Ovalle

Sergio Moreno

Vallenato joven(Everardo Armenta Alonso)

Fredy de Ávila

50 Re de Reyes

2017

Álvaro López Carrillo

Daniel de Jesús Holguín Ricardo

José Juan Camilo Guerra Mendoza

José Alejandro Aldana Vergara

El rey de los cajeros(Ivo Luis Díaz Ramos)

José Félix Ariza Vega

51

2018

Julián Ricardo Mojica Galvis

Ronal Torres

Yerson Robles

Mi lenguaje musical(Leonardo Salcedo Campuzano)

Julio Gil (infantil)

Santander Bornacelli (profesional)

