Holmes Trujillo a embajadores de Guaidó: Cuenten con el acompañamiento y la acción del gobierno colombiano

abril 27, 2019 - 10:56 am

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ofreció unas palabras para dar inicio al encuentro de los representantes internacionales designados por Juan Guaidó, reafirmando su postura de mostrar su máximo apoyo al Gobierno interino que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional.

«El presidente Duque está enterado de esta reunión, y no solo me pidió acompañarlos, sino que me solicitó decirles que ustedes pueden contar, como lo han hecho, con la solidaridad, el acompañamiento y la acción, sin descanso, del Gobierno de Colombia», expresó el ministro de Exteriores del vecino país.

Holmes Trujillo agregó que esta acción ayudará para que los venezolanos «vuelvan a vivir en democracia y libertad».

Asimismo, recordó algunos de los logros que ha acumulado Guaidó luego de haberse juramentado como presidente encargado, resaltando la gira internacional que realizó, así como el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) al representante designado por el líder opositor y la unión que ha conseguido entre los factores de oposición.

En este encuentro están, además de estar presentes los diversos representantes internacionales designados por Guaidó, también hicieron actos los embajadores en Colombia de los países que integran el Grupo de Lima.

Agencias