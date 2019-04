Historias para contar cuando se va la luz: te sorprenderás o te asustarás

abril 12, 2019 - 6:20 pm

Si eres de las personas que no encuentra que hacer en esas noches oscuras, que ahora forman parte de la rutina de los venezolanos ante la intermitencia del servicio eléctrico, Noticia al Día te trae una nueva alternativa de entretenimiento para compartir en familia.

Considerando que la falta de electricidad ha conllevado a la mayoría de los ciudadanos a no poder utilizar sus aparatos tecnológicos, es bueno tomar en cuenta el relato de historias, como hacían nuestros ancestros, como una manera de unir más los lazos familiares y a la vez de “lucirse” causando un poco de miedo en los demás.

La vecina

Gabriel tenía 25 años, vivía solo en un apartamento promedio en la ciudad, era poco lo que podía permitirse pero era suficiente para vivir y salir adelante. Una noche escuchó gritos e impactos de puñetazos, él estaba preocupado porque desde que se había mudado a ese lugar era el único inquilino de ese piso. Justo a las 12 de la noche alguien tocó la puerta de su apartamento y muy extrañado fue a abrir. Frente a él se encontraba una mujer muy blanca, se veía cansada y tenía un gran golpe en el ojo que le generó un hematoma bastante feo, ella le preguntó si podía quedarse con él, pues su marido le había golpeado y a la mañana siguiente su familia la iría a recoger.

Él no se negó, la hizo pasar y acomodó el sofá para que ella pudiera descansar cómodamente, era lo único que podía ofrecerle y ella no se quejó, solo le agradeció ese pequeño gesto y se fue a acostar. Al día siguiente, cuando Gabriel iba a hacer el desayuno para ambos, notó que la sábana que le había dado a la señora estaba doblada delicadamente y la mujer ya no estaba. No se extrañó, quizás la familia la había buscado muy temprano y ahora ella estaría denunciando a su esposo, sin embargo, ella volvió a aparecer a las 12 de la noche más golpeada que el día anterior.

Todo eso se repitió por una semana completa y ya el chico estaba angustiado, la mujer no le decía nada de su marido, solo se dedicaba a negarse hablar y a descansar en su sofá. La noche anterior los gritos desesperados de la mujer y el estado crítico en el que llegó lo hicieron pensar que pronto el esposo la iba a matar, así que bajó hasta la oficina de seguridad.

Grande fue su sorpresa cuando los vigilantes y vecinos le dijeron que lo que decía era imposible, que esa mujer no podía quedarse en su habitación. Ella había muerto hace más de un año, su esposo la había asesinado.

La historia de la muñeca vieja

Lucía era una niña de 10 años, le encantaban las muñecas y era muy cariñosa con las personas. Cuando cumplió los 11 años, sus padres le hicieron una fiesta, recibió muchos regalos y disfrutó su día al máximo hasta que llegó un paquete inesperado. El cartero había dicho que ese paquete había sido enviado especialmente para Lucía por su cumpleaños, intrigada, empezó a eliminar el papel de regalo que cubría su obsequió y se alarmó al encontrar una de las peores muñecas que había visto.

Era calva, con la piel gris y muy deteriorada, sus ojos parecían querer salirse de sus cuencas y no portaba dientes normales, eran como colmillos muy afilados. Lucía no quería quedarse con ese espanto, pero sus padres le dijeron que debía apreciar la intención de la persona que la envió, aunque nunca supieron con exactitud quién lo había hecho. Escondió la muñeca en el armario y se fue a dormir. Esa noche la niña no pudo dormir, sintió pasos en la casa y una voz que le decía que estaba en el primer escalón de la escalera.

Le explicó a sus padres la situación, pero no le creyeron, lo mismo ocurrió con sus compañeros de clases pero nadie parecía creer que alguien quisiera hacerle daño a una niña de 11 años. La segunda noche fue peor, los pasos y risas se escuchaban por toda la planta baja y la voz decía que ya estaba en el tercer escalón, eso quería decir que la próxima noche lograría llegar a su habitación de manera sencilla.

Tenía mucho miedo y todo empeoró cuando la voz le dijo de manera muy clara que había llegado. A la mañana siguiente, el cuerpo de Lucía fue encontrado sin vida en las escaleras, tenía el cuello roto y muchos rasguños en su cuerpo. ¿Lo peor? Ella tenía a la horrible muñeca en sus manos. Su madre las enterró juntas, ahora la muñeca estaría con ella por siempre.

El ruido misterioso

Una noche, cuando tenía unos 6 años, estaba en mi cama durmiendo con mi hermana, mi madre estaba en el baño y mi padre estaba trabajando. Desde mi cama podía ver toda la cocina y de repente vi una figura negra con forma de hombre sentada en la mesa, saludándome durante un buen tiempo y sin emitir ningún ruido. Me giré y me tapé con la sábana, pero tenía mucha curiosidad y cuando volví a mirar todavía estaba ahí, en la misma posición, mirando hacia donde yo estaba, saludando…

Entonces fui corriendo al baño y me encerré con mi madre. Desde entonces empecé a oír a eso de las ocho de la mañana una taza golpeando la mesa de la cocina. Pensé que me estaba volviendo loco hasta que hace unos años hablé con mis padres sobre ello y me dijeron: “¿Tú también escuchabas eso?”.

Noticia al Día