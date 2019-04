Quién se quedará con el Trono de Hierro de Game of Thrones

abril 17, 2019 - 6:00 am

El 17 de abril del 2011 se estrenó la serie que capítulos más tarde se convertiría en la más vista a nivel mundial y con ella la incertidumbre de quien reinará en Poniente

En 1991 el escritor estadounidense George R. R. Martin comenzó a desarrollar las bases y elementos de lo que habría de convertirse en la serie de novelas de fantasía Canción de hielo y fuego, y 20 años más tarde vería la luz a través de HBO.

En 2001 Martin comenzó a recibir propuestas de productores y guionistas de cine y televisión para realizar una adaptación de Canción de hielo y fuego. El autor, no obstante, rechazó las propuestas cinematográficas al considerar que sus novelas no eran aptas para «ser filmadas» como una sola película, dado que en su opinión la extensión de cada una habría requerido de su propio filme, como ocurriera con El Señor de los Anillos y su correspondiente trilogía de largometrajes. En cuanto al sector televisivo, las escenas de sexo y violencia representaban en muchos casos una problemática para los productores, y para el propio autor que desestimó la posibilidad de ver censurado su material.

Más allá de “Winter is Coming”

En marzo de 2006, pese a que HBO tuvo una postura de recelo debido a que la temática de Canción de hielo y fuego se apartaba de su programación habitual, ​ adquirió los derechos para la adaptación del material, con lo cual dio inicio formalmente la producción de Game of Thrones en enero de 2007​.

Las grabaciones se llevaron a cabo entre octubre y noviembre de 2009 en Irlanda del Norte, Escocia y Marruecos, bajo la dirección de Tom McCarthy, pero​ tras difundirse el capítulo el resultado fue mayormente desfavorable y motivó a que HBO rechazara esta versión y solicitara nuevamente la grabación del episodio con otro director y ciertos cambios en el reparto original .

Game of Thrones es una de las series más costosas de todos los tiempos. En el rodaje de Game of Thrones se llegaron a usar hasta cuatro unidades de filmación en paralelo, seis equipos de dirección con su respectivo director y más de un millar de especialistas técnicos.

Años más tarde HBO estrenó «Winter is Coming» —el primer episodio de Game of Thrones— el 17 de abril de 2011 en Estados Unidos y Canadá aunque dos semanas antes el canal había subido a su sitio web los primeros quince minutos del episodio.

La audiencia en números

Cabe señalarse que, a partir de 2012, Game of Thrones fue la serie televisiva más pirateada en la historia. En el primer trimestre de 2015 se calculó que la cantidad de descargas ilegales de sus episodios había aumentado a siete millones, lo cual equivale a un 40% de incremento en comparación al año anterior.​

Gracias a una considerable expectativa previa a su estreno, ​ «Winter is coming» tuvo una audiencia de 2,2 millones de televidentes en HBO, superior al estreno de True Blood (2008) pero por debajo de Boardwalk Empire (2010), con 1,4 y 4,8 millones de televidentes, respectivamente. ​ El resto de la primera temporada de Game of Thrones mantuvo un promedio de audiencia similar al estreno, mientras que 3,9 millones miraron «Fire and Blood» —episodio final de temporada— en su fecha de transmisión original, tomando en cuenta su repetición ese mismo día por HBO. Si se consideran las repeticiones del resto de episodios de dicha temporada, así como los usuarios de DVR y vídeos bajo demanda, el promedio de audiencia de cada episodio de esa temporada asciende a 8,3 millones de espectadores.

¿Quién se quedará con el Trono de Hierro?

La primera temporada comienza quince años después de la guerra civil conocida como la “Rebelión de Robert”, con la cual Robert Baratheon expulsó del Trono de Hierro a los Targaryen y se proclamó gobernante de Poniente. Tras la repentina muerte de la Mano del Rey, Jon Arryn, Robert invita a su amigo Eddard «Ned» Stark —Lord de Invernalia— a asumir el oficio vacante. Este último acepta y, tan pronto llega a Desembarco del Rey —la capital de Poniente y sede del Trono de Hierro—, va descubriendo la verdad detrás de una serie de intrigas y conspiraciones que involucran a otras familias nobiliarias y que están relacionadas con la tragedia de Arryn.

Sin embargo, cuando Robert muere repentinamente, los Lannister reclaman el poder y ejecutan a Stark para evitar la difusión de sus investigaciones. Estos acontecimientos desatan una guerra entre los reinos de Poniente que se extiende hasta el final de la serie, y a la cual eventualmente se suma Daenerys, la única superviviente de la casa Targaryen, que en el exilio reúne un vasto ejército y cría a tres dragones para reclamar el poder despojado a su familia tiempo atrás.

Simultáneamente, más allá de los territorios de Poniente limitados por un muro de hielo que es vigilado por la Guardia de la Noche, otra amenaza se cierne sobre los siete reinos ante el arribo de criaturas sobrenaturales conocidas como “Caminantes blancos” y guiadas por el denominado Rey de la Noche, la pregunta de quien se quedará con el Trono de Hierro será respondida el domingo 19 de mayo de 2019.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día