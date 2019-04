Guaidó pide a los ciudadanos mantenerse movilizados tras allanamiento de su inmunidad

abril 2, 2019 - 9:48 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó pidió este martes a los ciudadanos mantenerse unidos y en las calles hasta lograr el “cese de la usurpación”.“¿Si el régimen pretende secuestrarnos? Sabemos que solo les queda la fuerza bruta, pero a nosotros nos queda la audacia, la inteligencia, la esperanza y la confianza en nosotros mismos, expresó desde una concentración en el sector Santa Fe en Caracas.

“No nos podemos quedar en nuestras casas, cada vez que falta el agua, la luz, protesta estratégica organizada (…) Nosotros no nos vamos a detener (…) Somos mayoría y debemos ejercerlas en las calles”, sentenció.

. @jguaido : No hay vuelta atrás, estamos movilizados y en las calles. No hay vuelta atrás cuando el centro de Caracas sale a las calles a protestar por sus derechos #TVVNoticias por: https://t.co/2kJyEOmz8f pic.twitter.com/FLu1NKnwv1

. @jguaido : No hay que responder ante un organismo que no existe. No nos podemos quedar en nuestras casas, debemos realizar una protesta estratégica organizada cada vez que falte los servicios #TVVNoticias por: https://t.co/2kJyEOmz8f pic.twitter.com/fSPnWWrsXV

.@jguaido: No nos van a detener, me secuestraron, dijeron que me iban a encarcelar y aquí estamos. No va a ser la violencia la que nos detenga, tienen que existir las protestas porque si no piensan que nos acostumbramos #TVVNoticias por: https://t.co/2kJyEOmz8f pic.twitter.com/UQ0yYqZI8C

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) April 3, 2019