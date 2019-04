Guaidó en Maracaibo: “El Zulia sigue golpeado por eso estamos aquí con ustedes para comprometernos”

abril 13, 2019 - 6:21 pm

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ya llegó a la concentración opositora en la calle 5 de Julio con avenida Delicias de Maracaibo. Los aplausos y las ovaciones no faltaron en respaldo al dirigente político como parte de la agenda denominada “Operación Libertad”.

Luego de que el líder opositor culminara su gira en Perijá, finalmente llegó a la capital zuliana para dirigir un mensaje a sus seguidores.

“Nos pusieron 30 alcabalas, trancas en todo el recorrido, pero aún así nos trajimos el mensaje de Machiques. Quiero presentar mis respetos al Zulia”, dijo Guaidó.

“No fue fácil llegar aquí, saludos a la gente del Sebin que nos han perseguido durante toda la gira. Señores del organismo del Estado. Esto no es con ustedes. ¿Qué protegen?”, continuó.

Agradeció a Maracaibo y a todo el Zulia.

“Hoy sabemos que todos necesitan. Sabemos quién es el responsable de todo esto. Cuánto tiempo tiene el Zulia con racionamiento eléctrico? No han podido resolver el problema eléctrico. No podemos acostrumbrarnos a está tragedia (…) Este país es nuestro, este país lo vamos a levantar. Les confieso que yo he también he dudado como todos. Eso fue en el 2015. Nadie creía en mí. Estando en campaña me llamaron”, afirmó.

Declaró que “debemos hablar del siglo XI , debemos recuperar un país donde se pueda decir yo soy maracucho, yo soy zuliano”.

“Nosotros podemos hacer algo que el régimen que está en el poder no puede. Darle la cara al pueblo y hablar de soluciones”, indicó.

En desarrollo…

