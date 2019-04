Guaidó afirma que ayuda humanitaria ingresó porque se visibilizó la crisis

abril 16, 2019 - 12:40 pm

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirmó este martes que la llegada del primer cargamento de ayuda humanitaria procedente de Panamá confirma la existencia de una “emergencia humanitaria compleja” que a su juicio fue creada por el actual gobierno.

“Hoy ingresó por eso ayuda humanitaria a Venezuela por haber visibilizado no solamente la crisis y el pueblo de Venezuela demandando y exigiendo con protestas, que sabemos que no es la solución, que sabemos es un paliativo para contener la emergencia, porque en los volúmenes que hoy existe la emergencia no es suficiente ni cercano”, dijo al instalar la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional.

Reiteró que el sistema de salud del país colapsó, y ratificó que se trata de una ”emergencia humanitaria compleja que ellos crearon, ellos crearon esta tragedia”.

Criticó al gobierno por haber negado la situación humanitaria durante años.

Guaidó se refirió a la gira que realizó el fin de semana por varios estados occidentales del país. ”Hoy con responsabilidad celebramos el esfuerzo y empeño de los venezolanos por exigir sus derechos. estados azotados por la falta de lo elemental siguen exigiendo, protestando y organizándose para salir de esta tragedia”.

La mañana de este marte, un cargamento con ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional, ingresó por el terminal de Maiquetía y está siendo llevada a Caracas para posteriormente ser distribuida en los centros de salud.

Unión Radio