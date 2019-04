Game of Thrones: los mejores memes previos al estreno de su octava y última temporada

abril 14, 2019 - 6:40 pm

Fanáticos de varios países aguardan el estreno de la última entrega de la serie, nombrada por algunos como la mejor de todos los tiempos.

Los fans de “Game of Thrones” esperaron dos años para que llegara este domingo 14 de abril, en el que HBO estrenará la octava y última entrega de la legendaria serie.

La emoción es tal, que durante horas ha sido tendencia la etiqueta #GameofThronesSeason8, a través de la cual se han compartido memes, mensajes de desesperación y emoción por el estreno.

Y es que ha sido una larga espera, y al acercarse las horas para el comienzo del fin de, tal vez, la mejor serie de todos los tiempos, los fanáticos editaron varias fotografías para expresar su sentir.

Para el 26 de mayo, HBO transmitirá un documental llamado Game of Thrones: The Last Watch, donde se mostrará cómo se filmó la última temporada de la serie.

Además, se realizará una precuela aún sin nombre, protagonizada por Naomi Watts, quien dará vida a una carismática integrante de la alta sociedad que “esconde un oscuro secreto”, según Variety.

Anyone else tempted to stay up to watch Game of Thrones? I am way too excited right now!!! #GameofThronesSeason8 pic.twitter.com/UOjY2KBpq9

— Emily Smith (@EmilySmithPsyc) April 14, 2019