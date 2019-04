Franklin Lucena fue suspendido 6 meses por altercado con Presidente de la Liga FUTVE

abril 18, 2019 - 8:34 pm

El mediocampista y también defensor veterano, Franklin Lucena, emitió un comunicado por sus redes sociales anunciando que fue suspendido del balompié local por seis meses por el Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), luego de agredir al Presidente de la Liga FUTVE y del Deportivo La Guaira, George Antar, el pasado 10 de marzo del presente ciclo.

La noticia se conoció este miércoles 17 de abril del 2019 cuando se finalizaba la jornada ocho del Torneo Apertura en su día miércoles. Lucena publicó un mensaje indicando sobre el hecho, confesando que el mandatario del cuadro litoralense, cuando el jugador perteneció a la institución naranja, aguardara una deuda anual por el club que aún preside.

El acto abordó en los pasillos del Estadio Olímpico de la UCV, cuando el pentacampeón de Venezuela (Portuguesa) visitaba al equipo dirigido por Daniel Farías (Deportivo La Guaira) equipo que venció en aquella oportunidad por la séptima fecha del primer semestre (10/03/19) a los rojinegros; sin embargo, al concluir el compromiso, el volante llanero abordó a Antar y este último le dio una respuesta “no acorde” para el jugador de 38 años de edad quién se sintió ofendido siendo paciente por el resto del tiempo que continuó la deuda con el equipo guaireño.

“Para mí, la caballerosidad no debe negociarse, porque nada en esta vida puede tener más peso que la palabra de un hombre, pero lamentablemente, en algunos casos las personas actúan con los valores que se deben poner en práctica. Desde que debuté en el Futve, jamás he tenido ningún tipo de problemas disciplinarios y quienes me conocen saben qué clase de persona soy; sin embargo, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas al equipo cuya cinta de capitán porto, así como también a su afición y a quienes siempre me han seguido, con los que estoy seguro seguiré contando”, parte de lo que reflejó “El Paky” en el comunicado.

Con información de Meridiano

