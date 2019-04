¡Ya es papá! El emotivo encuentro entre Chyno Miranda y su hijo Lucca (FOTO)

abril 8, 2019 - 9:11 pm

Jesús “Chyno” Miranda y Natasha Araos anunciaron este lunes que le dieron la bienvenida a su primogénito que llevará por nombre Lucca.

La pareja de venezolanos informó sobre el nacimiento en las Stories de sus cuentas de Instagram. El cantante compartió su alegría con un emotivo mensaje:

Ayer 7 de abril a las 2:28 pm recibí la bendición más hermosa de este planeta. Lucca llegó a mi pecho para regalarme el amor más grande que ser humano alguno puede sentir. Decir que fue mágico este momento es poco comparado con todo lo que vivimos en familia. Fue un momento celestial e inolvidable. Lucca se convirtió en un guerrero y lleno de luz, amor y fuerza me demostró que nada es imposible y que nos eligió para acompañarlo a hacer cosas grandiosas en este mundo. Ahora puedo decir con firmeza que me siento completo y realizado. Mi sueño está cumplido y ahora dedicaré todo lo que soy a mantenerlo saludable y amado junto a la mejor y más admirable madre que pudo tener mi príncipe. Toda mi admiración y respeto para mi bella esposa @tashie_net que realizó el parto más hermoso que he visto en toda mi existencia. Te amo, admiro y respeto, gracias por todo lo que hiciste para que llegara el más grande amor a nuestras vidas #LuccaMirandaAraos.

