Fefarven: Hoy en Venezuela el precio de un medicamento está por encima del salario mínimo

abril 24, 2019 - 10:00 am

El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, dijo este miércoles que “hoy en Venezuela el precio promedio de un medicamento está por encima del salario mínimo.

Por lo que resaltó durante una entrevista César Miguel Rondón que hoy “el venezolano tiene que decidir si come o se médica”,

Asimismo, indicó que “Farmacuba no ha acabado con la industria nacional, ellos no pueden destruir un mercado que es mundial (…) que no esté dispensando los medicamentos es otra cosa, esto ha sido una gran compendio de corrupción”.

