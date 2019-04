Fedeagro: En 2018 solo se pudo sembrar 250 mil hectáreas en el país

abril 12, 2019 - 12:32 pm

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Aquiles Hopkins, informó que en el cierre de la cosecha del ciclo norte verano de 2018, solo se pudo realizar la siembra en todo el país de entre 200 y 250 mil hectáreas.

“El cierre 2018 que es cuando se sembró el ciclo de norteverano, nos dejó realmente preocupados, se sembró unas 50 mil hectáreas y se cosechó solo la mitad, estamos hablando de que en todo el país solo se sembró entre 200 y 250 mil hectáreas, el sector agrícola nacional está solo en un 20 y 25% de lo que fue”, detalló.

Asimismo, explicó que solo entre frijol y caraotas se cosecharon 50 mil hectáreas, resaltando que se cosecharon por efectos de lluvias sin fertilización, y con poco control de plagas.

Hopkins, destacó que “las desastrosas políticas agrícolas en nuestro sector, del monopolio Agropatria, son los responsable de que los ciudadanos no consiguen los insumos en los anaqueles del mercado”.

Aclaró que los productores agrícolas del país se encuentran “en desventaja por no conseguir las semillas y fertilizantes de forma directa, estas llegan a manos de Agropatria y estos se encargan de la distribución”, precisó.

En ese sentido resaltó que “el verdadero productor toma la semilla y la siembra, el que no sabe, se lo transfiere a quien se lo haga, lo que trae como consecuencia que no se genere la cosecha esperada”, por lo que rechazó que sea una de las situaciones más repetitivas por parte de quienes son los que tienen acceso a las semillas.

Asimismo se refirió al alza de los precios, alegando que el Gobierno no tiene capital para abastecer la producción nacional, pero “sí para la exportación de los mismos productos que se pueden crear en el país, por lo que enfatizó que la especulación es una conducta de cualquier bien escaso”.

Por otro lado, manifestó que el sector ha tenido la disponibilidad de mesas de trabajo con el Gobierno pero a su criterio son “diálogos estéril porque siempre lograron hacer lo que querían por 15 años, al hacerse de oídos sordos con las políticas que planteábamos”.

Manifestó que la situación del sector “es realmente preocupante, no solo por la escasez de las semillas y fertilizantes si no por la ausencia de gasoil para las maquinarias, los repuestos y todos los insumos que se requieren para legar a la producción de los productos agrícolas Nacionales”.

Por último enfatizó en que “el Ejecutivo Nacional no se sienta con sus productores no es de su interés recuperar la producción nacional, es por ello que decidimos seguir otro camino para buscar que el país no sufra para comer”.

Noticia al Día / Globovisión